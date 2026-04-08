Rey rechaza especializar el aeropuerto de A Coruña para los negocios y pide una coordinación "sin competir" con Vigo y Santiago

El Clúster de Turismo de Galicia propuso que los tres aeropuertos de Galicia se especializasen y que el aeródromo coruñés, Alvedro, se centrase en el tráfico de negocios, pero la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, rechazó este miércoles esta posibilidad, como, indicó, hizo también el Gobierno gallego. "Creo que no se trata de hacer una especialización de aeropuertos, sino de coordinar la política aeroportuaria en Galicia por parte de quien tiene que coordinarla, que es la Xunta", defendió, y es necesario "trabajar en captar las líneas aéreas que complementen los destinos más utilizados" de A Coruña, Santiago y Vigo, sin "competir entre nosotros".

Para la regidora, esta coordinación debe buscar "ser competitivos a nivel global" y frenar el tráfico de viajeros a aeropuertos de fuera de Galicia, como de Oporto. Rey defendió que se debe estudiar "cuáles son los destinos internacionales más demandados" en cada caso y "tener una posición común con las aerolíneas", sin "competir por los mismos destinos a las mismas horas, porque es absurdo". Y, aunque rechazó llegar a la especialización de Lavacolla para turismo y los otros dos aeropuertos para negocios, al referirse a las rutas para este tipo de público señaló que "los polos económicos de desarrollo de Galicia son A Coruña y Vigo", y añadió que "de Santiago no digo nada".

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Hasta ahora, el Concello había seguido la política de subvencionar rutas para Alvedro a través del Consorcio de Turismo y Congresos, que establecía convenios con las aerolíneas, pero estos están caducando sin que se conozcan alternativas. Rey no respondió a una pregunta de este diario sobre estos convenios y se refirió a una rueda de prensa posterior del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, pero este tampoco dio información sobre ellas.