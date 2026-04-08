Sara Barquinero presenta en A Coruña su nueva novela: "Quería hacer una crítica al mundo universitario y sus peores aspectos"

Tintes filosóficos, tramas reflexivas y narrativa ambiciosa. Estos son los ejes vertebradores de la escritora Sara Barquinero (Zaragoza, 1994), autora de Los escorpiones (Lumen, 2024), que reafirma en su nueva novela, La chica más lista que conozco (Lumen, 2026), los elementos que caracterizan su pluma. Bajo un ambiente universitario de doble filo, Barquinero da rienda suelta a temáticas actuales como la importancia de la amistad femenina en ambientes masculinizados, relaciones jerárquicas y desiguales y el descubrimiento de la identidad personal en los albores de la juventud.

Invitada de la segunda edición del ciclo literario Compaxinadas, la autora charlará con Javier Pintor este miércoles 8 de abril, a las 19.00 horas, sobre las bases de su último lanzamiento en la Fundación Luis Seoane, en A Coruña. La entrada es libre hasta completar aforo.

Tras el éxito de Los escorpiones, regresa con su cuarto título. ¿Cuál es la premisa de esta nueva historia?

La chica más lista que conozco es una novela de campus, en la cual seguimos a una chica que se llama Alicia y estudia 4 años de Filosofía, o sea, toda la carrera, en una universidad ficticia. En esta novela he querido hablar, por un lado, de las partes bonitas de la universidad, de cómo te buscas una identidad, encuentras tus primeros amores... Pero también, y muy especialmente, quería hacer una crítica al mundo universitario y sus peores aspectos, relacionados con un mundo cada vez más científico y burocrático a la hora de entender el conocimiento. Sobre las relaciones que se dan entre profesores y alumnas, normalmente siempre profesores hombres mayores y alumnas jóvenes, que en estos entornos a veces son consentidas, pero tan problemáticas, y otras veces que hablamos directamente de abuso.

La novela gira en torno a temas tan contemporáneos como los que comenta. ¿Cuáles fueron sus inquietudes a la hora de escribir sobre ellos?

Yo estaba terminando mi doctorado, siendo doctorada en Filosofía, y me sentía como muy coartada en donde yo estaba haciendo eso, por cosas que tienen que ver con que ahora, para ser académico, tienen que hacer un montón de cosas, que parece que estamos hablando de ciencia y no de pensamiento; por las guerras entre departamentos, nepotismos, camarillas... Y, encima de eso, veía un ambiente muy sexualizado a mi alrededor. Y todo el mundo quitaba la vista de encima, en lugar de denunciar. Tenías profesores que se supone que eran de izquierdas y feministas, pero vamos, que para posicionarse en contra de un profesor abusador, de repente desaparecían todos. Y de ahí nació. Me apetecía hablar de eso, porque en el mundo académico me parece muy flagrante, porque estamos hablando de instituciones públicas. Me parecía que no se aplica solo a eso, las relaciones desiguales y patriarcales se dan en otros ámbitos, también, como en la política o la cultura.

En este sentido, ¿se siente identificada con Alicia, la protagonista?

No, la verdad es que me inventé bastante el personaje de Alicia, porque quería que fuera un personaje que, por decirlo de alguna manera, fuera de clase más baja que yo y que se asombrara mucho al llegar a la capital, que no fue lo que me pasó a mí, porque yo llegué a Madrid ya muy mayor. Y bueno, he exagerado las circunstancias sociales de Alicia, porque otro tema que me apetecía tratar en la novela era cómo parece que vivimos en un mundo democrático e igual, pero que, al final, la gente que tiene puestos de responsabilidad en la cultura o en la academia, muchas veces son hijos de, que llevan mamando la cultura desde que son pequeños. E hice a un personaje que está muy preocupada todo el rato de si es considerada provinciana. Eso más bien lo saqué de leer a algunos intelectuales franceses, como a Pierre Bourdier o a Didier Eribon.

¿El proceso creativo sigue un patrón a lo largo de sus cuatro novelas, o varía en función de la historia que decida contar?

En esta novela, por primera vez, tuve como una beca que me permitía dedicarme por completo a la escritura, así que eso me permitía escribir más rápido y mejor. Pero de normal, en la novela anterior, por ejemplo, en Los escorpiones, lo tuve que compaginar con el trabajo y demás, por eso eta ha sido mucho más fácil. Además, tengo la costumbre de escribir de madrugada, es cuando mejor escribo. Después de cenar, hasta las dos o tres de la madrugada, y luego levantarme tarde si el mundo me lo permite.

Después del éxito de Los escorpiones, ¿cómo está siendo la acogida de La chica más lista que conozco por parte del público? ¿Sentía presión?

No, no sentía mucha presión, porque parte de la novela ya la tenía esbozada antes de que saliera el libro anterior, así que no ha sido como hoja en blanco. Y bueno, que si volvía a ser un éxito guay, pero si no, pues tampoco puedo aspirar a tener un éxito a cada paso. Pero la acogida está siendo muy buena, lleva sobre tres semanas publicada, algo así, poca cosa.

Este miércoles visita la Fundación Luis Seoane, en A Coruña, para charlar con Javier Pintor. ¿Tiene algo preparado?

Sí, a ver qué sale. Es la primera vez que vengo a A Coruña, pero hoy me la he pateado, hasta que ha empezado a llover. Me he quedado sin ver la Torre de Hércules, que iba de camino y ha empezado a llover un montón, y al final me metí en un museo de artes. Pero por la mañana muy bien, genial, de hecho estaba todo el rato pensando en ir a la playa, que estoy con una amiga de aquí, de A Coruña, y me decía: 'Ya verás cómo esto no dura'. Y al final me quedé sin ir a la playa.