El tiempo hoy en A Coruña: la Aemet da tres días de tregua sin lluvia

La primavera en A Coruña, con su tiempo cambiante e inestable, campa a sus anchas en este camino hacia el ecuador del mes de abril. Tras una Semana Santa sin precipitaciones, la ciudad registraba este lunes una escalada de las temperaturas inusual a estas alturas del año en Galicia --con máximas que rondaron los 30 grados en el área coruñesa-- que desembocaba, ayer, en chubascos tormentosos, con una tronada a primera hora de la tarde corta pero suficiente para refrescar el ambiente y poner fin al calor y el bochorno que han marcado el inicio de esta semana.

Playas llenas en A Coruña este lunes, 6 de abril, con termómetros que alcanzan los 29 grados. / Casteleiro

Es época de sorpresas en el plano meteorológico y lo vemos en los mapas del tiempo de las agencias especializadas, que dibujan para A Coruña una auténtica montaña rusa, con alternancia de días soleados, nublados y lluviosos que se sucederán hasta el fin de semana y que dejarán un poco de todo en el plano atmosférico. A continuación detallamos la previsión del tiempo en A Coruña para lo que queda de esta semana.

Hoy miércoles 8 de abril el día comenzará con el cielo cubierto pero con el avance de las horas la nubosidad irá a menos y a partir del mediodía se abrirán algunos claros, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las temperaturas se normalizan: 17 grados de máxima y 13 de mínima.

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Mañana jueves día 9 A Coruña también arrancará la jornada con cielo gris pero previsiblemente la tarde llegará con apertura de claros. Los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y los 19 de máxima y el día transcurrirá sin lluvias, por ahora, a la vista.

Para el viernes día 10 la Aemet pronostica otra jornada de tiempo apacible en A Coruña, con algunas nubes y con una situación todavía marcada por la estabilidad atmosférica, con 13 grados de mínima y hasta 21 de máxima en la ciudad.

El tiempo en A Coruña volverá a cambiar el fin de semana

¿Qué tiempo hará el fin de semana? Pues parece que la semana comenzó con lluvia y acabará también con paraguas, ya que la previsión adelantada por la Aemet para el sábado día 11 dibuja una jornada con alta probabilidad de precipitaciones, y para el domingo día 12 tampoco se descartan algunos chubascos. Las temperaturas caen para enfilar el ecuador del mes de abril, con máxima de 16 grados durante este fin de semana en A Coruña y mínima de solo 9 ó 10 grados, así que los termómetros retroceden dentro de esta montaña rusa meteorológica que es la primavera coruñesa.

Avance para la próxima semana

Y de cara a la próxima semana parece que Galicia continuará bajo influencia de las bajas presiones, con una situación marcada por la inestabilidad atmosférica y por una alta probabilidad de precipitaciones, aunque seguiremos con atención los modelos de predicción meteorológica para concretar el pronóstico del tiempo en A Coruña a medida que se vayan actualizando. Más información.