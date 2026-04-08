Tom Jones ofrecerá en A Coruña un concierto en el festival O Gozo Fest

Tom Jones dará un concierto en A Coruña dentro del festival O Gozo Fest. Será el día 2 de julio en el Coliseum y sin duda se convertirá en uno de los directos más atractivos del verano musical coruñés, en el que se sucederán festivales con citas para todos los gustos y públicos, con un total de 27 actuaciones comprometidas para la temporada de conciertos en A Coruña.

A sus 85 años, Tom Jones es una de las grandes voces del panorama internacional y su paso por A Coruña marcará un hito en el calendario gallego de festivales de música.

El concierto que el Tigre de Gales ofrecerá en A Coruña el próximo 2 de julio será el quinto que dará en Galicia desde su primera parada, también en la ciudad herculina, hace más de 50 años: fue en 1975 y la actuación tuvo lugar en el Palacio de los Deportes. Aquel mismo año también cantó en Vigo y no volvió a Galicia hasta su concierto en Santiago en 2012. La última vez que este gigante de los escenarios pisó suelo gallego fue en 2019 en Vigo.

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