Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados

Entre la calle Francisco Pérez Carballo y la avenida de la Universidad, junto al Coliseum y el Carrefour, se encuentra una parcela ahora en obras que en los próximos años será el hogar de casi 200 familias. Dos cooperativas de vivienda, Terrazas de Ézaro y Mirador de Ézaro, tienen en marcha sendos proyectos para construir dos torres gemelas, cada una con 16 plantas más bajo cubierta y 97 viviendas de protección autonómica. El primero de ellos ya ha empezado la obra, y el segundo acaba de conseguir licencia este miércoles.

Pero según explica la gestora Gestogar, que coordinó las dos iniciativas de Someso, "el 100% de las viviendas está adjudicado" a cooperativistas, en ambos casos aunque hay listas de interesados por si algún socio decide salir y es necesario sustituirlo. En el caso de Mirador de Ézaro, para el que los participantes aún no han aportado el grueso de los fondos, es posible que haya "alguna baja".

Los proyectos, indica el miembro de Gestogar Javier Castro, parten de "largas y complejas negociaciones" con los dueños originales del suelo, propietarios privados. El proyecto más avanzado es Terrazas de Ézaro, y "a lo mejor la primera gestión es de 2021 o 2022: hicimos anteproyectos, una propuesta que divulgar entre potenciales interesados, hay una fase de captación de socios y recepción de sugerencias".

Una obra ya iniciada y otra a punto de empezar

Ya con una cooperativa con socios y un proyecto definitivo, el Concello concedió licencia para las obras de Terrazas de Ézaro en septiembre de 2024. El plazo original era de tres años, pero ahora está suspendido por problemas de contención de tierras que afectan a Francisco Pérez Carballo, y "se va a alargar" hasta que la calle esté repuesta y puedan seguir los trabajos.

Mirador de Ézaro, que como su gemelo se inspira en la famosa catarata para su diseño exterior, acaba de recibir licencia este miércoles, con seis meses para empezar la obra y 36 para terminarla. Pero "la financiación está ya negociada y el contrato de obra ya está firmado", con lo que Castro espera que los trabajos empiecen en breve. En el caso de las cooperativas, explica, es muy raro que un socio se salga con la obra empezada, pero puede haber marchas "justo antes de empezar", cuando hay que comprometer una cantidad "importante". Los interesados en entrar en la lista de espera tienen más información en gestogar.com.

Precios a partir de 223.000 euros

En ambos proyectos, las viviendas son todas de tres dormitorios y hay dos modelos, uno con 83,1 metros útiles y otro, algo más amplio, de 87,5. Los precios de la mayoría de plantas son respectivamente de 223.000 y 230.000 euros más IVA, y la primera entrega que deben aportar los socios, también excluyendo el impuesto, es de 45.000 y 47.000 euros.

Los pisos son de protección autonómica, con lo que las personas que aspiran a ellos tienen que cumplir ciertos requisitos de renta y propiedades. La Xunta aportó 800.000 euros al proyecto de Terrazas de Ézaro, y casi un millón a Mirador.