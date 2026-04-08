La Xunta estima que el 75% de los desplazamientos de Monte Mero serán en coche, casi el doble de la media de A Coruña

El Gobierno gallego estima que apenas el 10% de la movilidad de Monte Mero y el resto de A Coruña se realizará en transporte público y otro 15% a pie, lo que supondrá que los 13.000 vecinos del barrio realizarán tres cuartas partes de sus desplazamientos en coche. Esto sobrepasa ampliamente las estimaciones del Concello, que cita la propia Xunta. De acuerdo con estas, el 42% de los desplazamientos dentro de la ciudad se realiza en vehículo privado (la cifra sube al 90% para desplazarse fuera del municipio), por debajo del 43% de movilidad peatonal, si bien ampliamente por encima del 12% de bus urbano o el 0,5% de la bicicleta. Una estimación que se justifica, de acuerdo con la documentación elaborada por el Gobierno gallego para darle la aprobación inicial al proyecto de interés autonómico (PIA) que permitirá crear un nuevo barrio con casi 4.400 viviendas con unos 13.000 vecinos entre Alfonso Molina, Xuxán, Pedralonga y la Ciudad de las TIC, porque es "un nuevo desarrollo y alejado de zonas consolidadas".

Cada una de las viviendas, que en un 80% serán públicas o protegidas, genera 5,25 viajes al día, a lo que se suman los viajes ligados a los negocios y comercios que se instalarán en el barrio, los vinculados a los futuros equipamientos e incluso a las zonas verdes. En total, la estimación es que el sector generará una intensidad de tráfico de 36.560 vehículos al día, o 2.371 a la hora.

El modelo de viario propuesto para el PIA repite esquemas de la versión anterior presentada el año pasado como parte de la tramitación ambiental, con un sistema que continúa el viario perimetral de Xuxán, en la calle Galán, y conecta con la avenida de Montserrat y con la de A Pasaxe, pero se ha ampliado el proyecto para mejorar accesos. La Xunta también creará un vial a modo de "sortija de tráfico rodado" en el interior del ámbito, enlazando con la calle Carré Alvarellos en Xuxán. Estas serán las principales vías, con secciones de 16 a 22 metros de ancho, y se crearán dos glorietas para distribuir el tráfico interior del sector.

Los cuatro grandes accesos

El acceso desde la AC-11, es decir, desde Alfonso Molina, se realizará a través de un nuevo ramal a la altura de la fábrica de armas y al norte del ramal de la AP-9, con forma de T. Permitirá ir desde la avenida al barrio y de este a la AC-11, y, en un futuro, afirma la Xunta, por él discurrirán los vehículos con destino a Xuxán y Pocomaco-Matogrande "para no trenzar con el tráfico de la autopista AP-9". En Eirís, se creará una nueva glorieta enlazando con la avenida de Pedralonga, con un diámetro de 50 metros y cinco o seis ramales, según la página del documento que se consulte. Servirá para la conexión con el sector y la futura Ciudad de las TIC, que la documentación del Gobierno gallego parece decir que producirá "altas intensidades de tráfico", si bien la oración está incompleta.

El acceso a Monte Mero a través de Xuxán se estructura con una glorieta de 32 metros en la calle Carré Alvarellos. Esta, señala la Xunta, requiere obras para construir un nuevo ramal hasta Monte Mero. Como han denunciado los vecinos de Xuxán, el proyecto de Monte Mero aumentará el tráfico en su barrio: el Gobierno gallego indica, en base al proyecto de trazado de mejora de la capacidad de la AC-11, que ese barrio recibirá unos 57.500 viajes diarios, un 20% desde el nuevo distrito.

De acuerdo con las estimaciones de la Xunta, el 35% del tráfico provendrá de la AC-11 en la nueva intersección en T, y la misma cifra del barrio de Xuxán. El 10% provendrá del acceso norte a este distrito y otro 20% de la carretera de Eirís. En cuanto a los movimientos desde el propio Monte Mero, el 45% saldrá hacia la AC-11 y el 35% por la carretera de Eirís. El 15% se dirigirá a la glorieta de Xuxán, y el 5% restante al acceso norte a este barrio, en la zona de los Maristas. De acuerdo con las estimaciones de la Xunta, incluso con el nuevo tráfico que genera el barrio, "todas las carreteras están por debajo de su límite de capacidad". Dentro del propio ámbito se establecen unas 4.200 plazas de aparcamiento, de las que casi 1.050 serán públicas, y se reservan 27 para personas con movilidad reducida.

Nuevo carril bici y cambios en las líneas de buses

Pese al predominio del coche, la Xunta quiere reducir el tráfico de vehículos privados dentro de la gran "supermanzana" que agrupa a la mayoría de las edificaciones colectivas, permitiendo "solo el tráfico local y de servicios", y con prioridad peatonal. Así, promete una "red continua y segura de aceras" de más de dos metros de anchura que, afirma, garantizará la movilidad peatonal "a lo largo de toda la malla viaria" e incorporará pavimentos antirresbalones y táctiles "donde sean necesario". Los pasos de cebra serán elevados "en las principales rutas peatonales" y los viales tendrán pendientes inferiores al 6%, por lo que no habrá tramos no accesibles.

En cuanto a la bicicleta, se creará un carril bici que conectarán el barrio de Xuxán con la carretera de Eirís y cruzará esta para llegar a la AC-12, la avenida de A Pasaxe. Irá por viales de nueva creación, "independientes de las aceras" y separados del tráfico motorizado, con una anchura de tres metros que algunos tramos se reducirá a 2,5 y que permitirá la circulación en doble sentido. Contará con pavimento específico y se dará prioridad a los ciclistas en los cruces.

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En cuanto a los autobuses urbanos, que dependen de una concesión municipal para la que el Concello prepara un nuevo concurso, la Xunta señala que por las proximidades de Monte Mero circulan ya buses de las líneas 1A, 20 y 22, con paradas en la avenida de Alfonso Molina y la carretera de Eirís. "El traslado de paradas de autobuses a los nuevos viales es una alternativa a considerar con el Ayuntamiento", indica el Gobierno gallego, que indica que en el nuevo distrito habría que colocar una parada de taxis.