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La Xunta reconoce el estado "crítico" de los murales de Lugrís en A Coruña: "Hay un paulatino e inexorable deterioro"

El Gobierno gallego, propietario de los frescos, afirma que se realizan intervenciones de urgencia, pero que no es posible corregir los problemas si no se restaura el edificio y siguen apareciendo grietas y filtraciones

El inmueble, que lleva años abandonado, pertenece a dueños privados, y el Ejecutivo autonómico no llevó a cabo su propuesta de adquirirlo con el apoyo del Concello y la Diputación

Uno de los murales de temática marina que Lugrís pintó en el local del antiguo restaurante Fornos.

Uno de los murales de temática marina que Lugrís pintó en el local del antiguo restaurante Fornos. / Cedida por O Mural

Enrique Carballo

En el edificio de los números 25 y 27 de la calle Olmos de A Coruña, en el local del antiguo restaurante Fornos, el artista Urbano Lugrís pintó en 1951 una docena de obras que llevan años deteriorándose. Como publicó hace tres años este diario, un informe de municipal señaló que once precisaban una intervención "urgente", y aunque la Xunta tiene ahora la propiedad de los frescos, declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), el propio Gobierno gallego reconoce que el deterioro prosigue. De acuerdo con una respuesta de la Consellería de Cultura a la asociación O Mural, pese a que ha habido algunos trabajos puntuales, la mala situación del edificio, que pertenece nuevos a dueños privados que prometieron restaurarlo, hace imposible una restauración total. Así, el estado de conservación "es crítico" y la degradación debida al estado del inmueble, abandonado desde hace años, llevan a su "paulatino e inexorable deterioro": han continuado apareciendo grietas y filtraciones.

La entidad O Mural, que ha realizado iniciativas y movilizaciones en defensa de los murales, preguntó a la Xunta por el estado de los murales y los trabajos realizados para preservarlos. El Gobierno gallego señala que, en 2023 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural autorizó una propuesta de intervención en los frescos, condicionándola a que se realizasen unos estudios previos, pero que no hay constancia de que se realizasen estos ni la intervención.

Actuaciones "puntuales"

El edificio pasó por las manos de una sociedad en concurso de acreedores, pero la Xunta adquirió los murales y una promotora el resto del inmueble. El Gobierno gallego analizó en 2024 su situación y la del edificio, y el año pasado realizó "intervenciones puntuales de urgencia". Pero como el edificio continúa "presentando una progresión de deterioro avanzado y alarmante", los murales se han visto afectados por problemas como filtraciones, grietas y levantamiento de estratos. Este año, aunque se siguen tomando medidas "de fijación urgente cuando es preciso", el estado "es crítico".

Siempre de acuerdo con el Gobierno gallego, responsable de preservar los elementos de patrimonio cultural como este, la degradación del edificio ha modificado las "características intrínsecas" de los propios murales, y para poder abordar una restauración mayor es "imprescindible" recuperar el inmueble. En concreto, garantizar su seguridad y estanqueidad, y evitar el desprendimiento de fragmentos en las paredes en las que están los propios murales.

Sin proyecto para convertirlo en espacio público

El año pasado, el Gobierno gallego anunció que estaba en negociaciones con los propietarios del inmueble, o al menos del bajo en el que están los murales, para adquirirlo y crear un espacio dedicado a la memoria de Lugrís. En este proyecto, afirmó, debían participar la Diputación y el Concello.

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Pero la adquisición no se ha concretado. La Xunta sí envió en enero escritos al Ayuntamiento de A Coruña y los propietarios del inmueble en los que señalaba su "deficiente estado" y recordaba que, además que la declaración de BIC de los murales, el edificio está catalogado dentro del plan especial del centro histórico. Así, reclama al Concello que, en cumplimiento de la Lei do Patrimonio, tramite expedientes para obligar a los dueños a conservar el bien.

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