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La abstención de la oposición de A Coruña, en protesta contra la política cultural del Concello, veta unirse a una asociación europea

A Coruña no se sumará a la Asociación Internacional Culture Action Europe

Gonzalo Castro en el Pleno

Gonzalo Castro en el Pleno / CARLOS PARDELLAS

Enrique Carballo

El Gobierno local de A Coruña llevó al pleno de este miércoles la adhesión municipal a la Asociación Internacional Culture Action Europe, una iniciativa que defendió el concejal de Cultura y Turismo Gonzalo Castro como un modo de elevar y posicionar la ciudad. Pero no prosperó, ya que necesitaba el apoyo de al menos uno de los dos grupos de la oposición, y ambas formaciones se abstuvieron, entre protestas por la política cultural del Concello.

Pese al "chamamento á responsabilidade" de Castro, el edil popular Carlos San Claudio criticó la "política y gestión cultural indefendible", criticando, entre otros puntos, que el Gobierno local no haya optado a que A Coruña fuese capital europea de la Cultura, o que no haya obra de Picasso en la ciudad de forma permanente. La edil del BNG Mercedes Queixas expresó su "desconfianza" por la propuesta, señalando que "máis ben nos parece unha cortina de fume para tapar unha realidade con moitísimas eivas" y señalando que, aunque la adhesión a la adhesión cuesta fondos, "non se lle teña solicitado informe ao interventor". Ambos grupos criticaron el deterioro de los murales de Urbano Lugrís en la calle Olmos.

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