Atendida una persona por quemaduras en una mano al tratar de extinguir un incendio en un colchón

Una persona ha resultado herida al incendiarse el colchón en una vivienda esta tarde en la calle San Jaime, en el barrio de la Sagrada Familia. Según explican los bomberos de A Coruña, la persona afectada tuvo que ser atendida por inhalación leve de humos y quemaduras de primer grado en las manos provocadas al intentar extinguir el fuego. A la llegada de los efectivos antiincendios, el incendio quedó sofocado por completo con la ayuda de un extintor y se ventiló la estancia tras desalojar a los inquilinos.

Los bomberos utilizaron una escalera, una autobomba y un vehículo, y contaron con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Local de A Coruña.