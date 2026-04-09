El BNG cuestiona la "vixencia" del pacto de presupuestos con el Gobierno local de A Coruña por el resultado negativo de 2025

El año 2025 acabó con un resultado negativo para las cuentas municipales. El remanente de tesorería fue de -9,6 millones de euros, lo que significa que las deudas pendientes superan a los fondos líquidos y derechos de cobro, de casi 94 millones de euros, y de esta cantidad, el Concello reconoce que 62,2 millones de euros son impagos de “dudosa” recuperación. Este resultado obliga, por ley, a medidas de corrección, y entró en el debate del pleno de este miércoles con críticas en las intervenciones del Partido Popular: el edil Carlos San Claudio denunció un "agujero en las cuentas públicas", mientras que el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló que la obra del Parque do Vixía se hará con un crédito, y que el interventor insiste en la necesidad de evaluar la capacidad del Ayuntamiento para financiar el crédito "ante la incertidumbre que se deriva de la situación económica que refleja la liquidación de 2025"."Vamos a esperar al informe del interventor",añadió, pero "apunta maneras".

Y el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, formuló una pregunta sobre la liquidación, que alertó del "gran desfase" entre las previsiones e ingresos finales. "Houbo que recurrir ao remanente de tesourería", con "un déficit de case dez millóns de euros", acusó. Este resultado puede afectar a los presupuestos vigentes, pactados entre socialistas y nacionalistas, pues habría que hacer ajustes, o demorarlos a 2027 para dejarle la "patata quente" al próximo Gobierno local. Y, afirmó Jorquera, no se alertó al BNG, lo que podría afectar a la "vixencia" del acuerdo presupuestario.

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El edil de Hacienda, José Manuel Lage, afirmó que no hay "sorpresa" en relación a la liquidación, que siguió su tramitación, y el déficit no se conoció hasta el cierre del ejercicio. El remanente de tesorería, defendió, se dedicó a amortización, y hay que diferenciar entre la "foto" del momento de cierre contable, y la situación de la Hacienda municipal. En 2025, defendió, se amortizaron 22 millones de euros de deuda, y si no se hubiese hecho "a foto contable podería resultar positiva". También argumentó que en 2025 la inversión fue "récord" y que el Concello tiene salud financiera, además de estar pagando, en los últimos meses, en el periodo de pago legal. No peligra "ningún investimento nin ningún servizo".