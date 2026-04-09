Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (I): El estudio internacional que transformó un puerto de contenedores de Sidney

La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima ya ha dejado una primera selección clave: cinco equipos finalistas elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso. A partir de la documentación analizada, el proceso ha permitido identificar a los grupos mejor situados para optar a un proyecto llamado a redefinir la fachada portuaria de A Coruña.

Detrás de esas cinco candidaturas hay 28 empresas participantes y colaboradoras, entre ellas estudios de arquitectura de referencia internacional, grandes ingenierías y firmas con presencia en Galicia. En esta serie iremos repasando quién es quién entre los finalistas, cuál es su trayectoria, en qué tipo de proyectos están especializados y qué experiencia aportan a una intervención de la escala de Coruña Marítima.

La combinación de la ingeniería portuaria y el diseño urbano de borde marítimo

El primer equipo que forman Typsa y RSHP combina dos perfiles muy complementarios. Por un lado, Typsa es una ingeniería y consultoría española [con oficina en Culleredo] con una trayectoria muy consolidada en infraestructuras, especialmente en proyectos complejos ligados al territorio y a la obra pública. Por otro, RSHP es un estudio internacional de arquitectura y masterplanning, continuador del legado del despacho fundado por Richard Rogers, con una identidad muy reconocible en proyectos urbanos de gran escala y en intervenciones donde arquitectura, espacio público y planificación van de la mano.

Typsa trabajó en la supervisión de las obras y asistencia técnica del puerto exterior de Gijón. / Typsa

Ambos estudios cuentan con una pata coruñesa, la colaboración de Monteoliva Arquitectura, un estudio que ha realizado numerosos proyectos urbanísticos en la comarca de A Coruña. En este contexto, Ángel Monteoliva, responsable de Monteoliva Arquitectura, una de las empresas colaboradoras, subraya que no han "presentado por el momento nada". "Queremos dejar la zona portuaria lo más conectada posible con la ciudad y que la integración sea lo más sostenible y lo más agradable para todos", una declaración que encaja con la filosofía de este tipo de equipos multidisciplinares, centrados en "equilibrar funcionalidad e integración urbana".

En el ámbito portuario-marítimo, la fortaleza del equipo está en esa suma de capacidades. Typsa aporta una experiencia muy clara y directa en puertos y costas, campo en el que trabaja desde los años setenta y en el que ha participado en el desarrollo y la modernización de áreas portuarias y litorales como por ejemplo la ampliación del puerto exterior de Gijón, donde trabajaron en la supervisión de las obras y asistencia técnica. RSHP, en cambio, se vincula más al diseño urbano de frentes marítimos y waterfronts [área de terreno o calle situada justo al borde de una masa de agua, como el mar, un río o un lago] que a la ingeniería portuaria estricta, con referencias como Almada Eastern Riverside o Barangaroo South, ambas ligadas a la transformación de antiguos espacios portuarios o fluviales.

En esta línea, Monteoliva añade que buscan encontrar "una solución ordenada y crear un buen proyecto", al tiempo que destaca la solidez del equipo: "Tenemos un equipo bastante potente con arquitectura internacional como el estudio de Richard Rogers, el arquitecto que diseñó el Centro Pompidou, además de la ingeniería multinacional Typsa y firmas vinculadas a la gestión urbanística".

Una de las mayores regeneraciones urbanas de Australia

Un proyecto destacable y que muestra la capacidad del equipo es el Barangaroo South, en la bahía de Sídney, de RSHP. Este proyecto se ha consolidado como una de las mayores operaciones de regeneración urbana de Australia al transformar un antiguo puerto de contenedores en un nuevo distrito mixto de 22 hectáreas. El plan director dividió el ámbito en tres áreas diferenciadas —Barangaroo South, Central Barangaroo y Headland Park— y reservó más de dos tercios del desarrollo para espacios públicos. En el núcleo de la intervención destacan las International Towers Sydney, tres edificios de oficinas levantados sobre una trama en abanico que prolongan la escala del centro financiero de la ciudad sin renunciar a un frente marítimo abierto y accesible.

Barangaroo South Masterplan de Sidney / RSHP

Desde el ámbito local, Monteoliva pone en valor también la aportación de su estudio: "Monteoliva es un estudio de arquitectura que trabaja en toda Galicia y que actualmente ha desarrollado el planeamiento, anteproyecto, proyecto, expropiación y dirección facultativa del nuevo CHUAC, además de otros trabajos en Santiago".

La operación no solo ha cambiado la imagen del borde portuario, sino también su funcionamiento urbano y ambiental. El proyecto ha reforzado la conexión con el resto de Sídney mediante nuevos recorridos peatonales, un puente, una terminal de ferris y una estación de metro, al tiempo que ha incorporado paseos, parques y espacios de estancia junto al agua. Integrado en el Climate Positive Development Program de la Clinton Climate Initiative, Barangaroo South se convirtió en 2019 en el primer distrito neutro en carbono de Australia y en una referencia internacional en sostenibilidad, con certificaciones WELL Platinum y la máxima calificación 6 Star Green Star para sus torres.

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Con esa experiencia como referencia, Monteoliva asegura que "juntos podremos hacer un buen proyecto para dar una integración a la zona portuaria de A Coruña", insistiendo en la idea de cohesión urbana como eje central de la propuesta.