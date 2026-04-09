Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (II): Uno de los estudios que diseñó el plan para transformar los muelles de Liverpool

La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima ya ha dejado una primera selección clave: cinco equipos finalistas elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso. A partir de la documentación analizada, el proceso ha permitido identificar a los grupos mejor situados para optar a un proyecto llamado a redefinir la fachada portuaria de A Coruña.

Detrás de esas cinco candidaturas hay 28 empresas participantes y colaboradoras, entre ellas estudios de arquitectura de referencia internacional, grandes ingenierías y firmas con presencia en Galicia. En esta serie iremos repasando quién es quién entre los finalistas, cuál es su trayectoria, en qué tipo de proyectos están especializados y qué experiencia aportan a una intervención de la escala de Coruña Marítima.

Un equipo completo que mezcla paisaje, ingeniería portuaria y arquitectura

El equipo formado por Junquera Arquitectos, West 8, Eptisa, Sener Mobility y Neutelings Riedijk reúne un perfil sólido en el ámbito portuario-marítimo. La candidatura combina arquitectura, urbanismo, paisaje e ingeniería, con un reparto de funciones claro: Junquera aporta experiencia en arquitectura y transformación urbana; West 8 destaca en diseño de waterfronts y bordes de agua; Eptisa suma capacidad técnica en ingeniería y consultoría; Sener Mobility refuerza el bloque infraestructural con su especialización en transporte y entornos marítimos; y Neutelings Riedijk completa el conjunto desde la arquitectura aplicada a antiguos espacios portuarios en reconversión.

"Entre los cinco finalistas de este concurso están los mejores del mundo. Nosotros como candidatura vamos a dedicarle todo nuestro esfuerzo para lograr un buen proyecto", asegura Pablo Macías, director de Ciudades y Teritorios de la empresa colaboradora Eptisa.

Shipping and Transport College de Róterdam / Neutelings Riedijk

En experiencia concreta, Junquera cuenta con antecedentes en operaciones puerto-ciudad, como el Embarcadero del Rey en Santander. "Es un referente portuario, con proyectos nacionales como el puerto de Málaga", explica Macías. West 8 sobresale por su trayectoria internacional en frentes marítimos, con ejemplos como la Liverpool Waterfront Vision. "Sin duda son los mejores paisajistas en sensibilidad por el paisaje. Se involucran mucho y respetan ante todo el verde", explica Macías.

La propia Eptisa mantiene una actividad específica en puertos dentro de su oferta de ingeniería; Sener Mobility dispone de una división especializada en ports & marine, centrada en terminales, protección costera e infraestructuras marítimas. "Las dos tenemos un papel muy importante dentro de este proyecto, pero estamos en buenas manos con las dos empresas de ingenería más antiguas de España, tenemos mucha experiencia ambas", asegura.

Neutelings Riedijk, "otra firma de gran nivel", según Macías, ha trabajado desde la arquitectura en contextos vinculados al puerto, como el Shipping and Transport College de Róterdam, un emblemático edificio de sesenta metros de altura.

En conjunto, es un equipo que probablemente figure entre los más completos del concurso, al combinar una visión potente de paisaje y waterfront con solvencia técnica portuaria y experiencia arquitectónica en antiguos muelles.

En este punto, Macías sitúa al equipo en una fase inicial de trabajo conjunto: "Aún no hemos empezado a desarrollar el proyecto, tenemos que tener una reunión grupal para ponernos de acuerdo e ir todos en la misma dirección", explica, mientras avanza que ya existe una primera visión, aunque "no queremos dar demasiadas pistas". "Nosotros, como empresa de A Coruña, estamos muy orgullosos de participar", señala.

El futuro de los muelles de Liverpool

Uno de los proyectos más destacados de la UTE es el proyecto de West 8 [junto a la firma BDP] para transformar los muelles de Liverpool. West 8 plantea para la ciudad de The Beatles una transformación a 30 años basada en un enfoque centrado en las personas, con el objetivo de convertir la ribera en un espacio verdaderamente público, abierto, accesible, inclusivo y verde. La propuesta, articulada en 16 proyectos a lo largo de más de 10 kilómetros, apuesta por reforzar la vida pública, la sostenibilidad y la conectividad, combinando actuaciones de largo recorrido con intervenciones inmediatas en ámbitos como la renaturalización, los desarrollos de usos mixtos y la mejora de infraestructuras.

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Prototipo del diseño de West8 en Liverpool / West8

La visión, elaborada junto a comunidades locales, empresas y grandes propietarios del entorno, redefine espacios clave como The Strand y el Merseyfront Walkway para priorizar la movilidad activa, el transporte público y los corredores verdes frente al tráfico rodado. El documento, titulado Reclaiming Liverpool’s Waterfront: A People-First Vision for the Banks of the Mersey, forma parte de la estrategia urbanística del waterfront de Liverpool y fue adoptado por el ayuntamiento el 26 de noviembre de 2025.