Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (III): La firma internacional que diseñó la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes

La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima ya ha dejado una primera selección clave: cinco equipos finalistas elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso. A partir de la documentación analizada, el proceso ha permitido identificar a los grupos mejor situados para optar a un proyecto llamado a redefinir la fachada portuaria de A Coruña.

Detrás de esas cinco candidaturas hay 28 empresas participantes y colaboradoras, entre ellas estudios de arquitectura de referencia internacional, grandes ingenierías y firmas con presencia en Galicia. En esta serie iremos repasando quién es quién entre los finalistas, cuál es su trayectoria, en qué tipo de proyectos están especializados y qué experiencia aportan a una intervención de la escala de Coruña Marítima.

Capacidad técnica combinada con arquitectura en frentes marítimos

El equipo formado por Zaha Hadid Architects e IDOM son dos estudios de referencia mundial. Por un lado, Zaha Hadid Architects --fundada por la arquitecta premio Pritzker que ganó el fallido concurso para hacer la Casa de la Historia en el castro de Elviña-- aporta el peso de una firma internacional de arquitectura con experiencia en proyectos de waterfront y con una referencia especialmente relevante en el ámbito portuario: la Port House de Amberes, sede de la autoridad portuaria, uno de los ejemplos más reconocibles de su trabajo vinculado al paisaje marítimo y a las infraestructuras portuarias. El estudio también destaca por la terminal marítima de Salerno, que permite al puerto italiano aumentar la llegada de ferris y cruceros en 500.000 pasajeros adicionales al año.

Terminal marítima de Salerno diseñada por Zaha Hadid Architects / Helene Binet

Por otro, IDOM refuerza la candidatura con un perfil técnico, al tratarse de una firma de consultoría, ingeniería y arquitectura con experiencia específica en el sector portuario. La compañía cuenta con una línea especializada en ports & waterborne transport y se presenta como experta en estrategia, diseño y operación de puertos con trabajos en Arabia Saudí, México o Chile.

La transformación de un antiguo parque de bomberos en la sede de un puerto

Un proyecto destacado de esta UTE es la sede de la Autoridad Portuaria de Amberes, con la que Zaha Hadid Architects convirtió un antiguo parque de bomberos en desuso en un edificio institucional de fuerte carga simbólica. El proyecto, desarrollado entre 2009 y 2016, permitió concentrar en un solo inmueble a cerca de 500 empleados que hasta entonces trabajaban repartidos en distintas oficinas. La intervención apostó por conservar el edificio histórico protegido y superponer sobre él una gran ampliación elevada, una solución con la que el estudio evitó alterar sus fachadas originales y, al mismo tiempo, dotó al conjunto de una nueva dimensión arquitectónica.

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La pieza contemporánea, suspendida sobre la construcción preexistente, evoca tanto la proa de un barco como la geometría de un diamante, en alusión directa al vínculo de Amberes con el puerto, el río Escalda y su histórica industria diamantífera. Su envolvente acristalada, compuesta por facetas triangulares, potencia esa imagen cambiante y refleja la luz del agua y del cielo, mientras garantiza vistas panorámicas sobre la ciudad y los muelles.