Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (V): El estudio que diseñó el mayor mercado de pescado del hemisferio sur

La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima ya ha dejado una primera selección clave: cinco equipos finalistas elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso. A partir de la documentación analizada, el proceso ha permitido identificar a los grupos mejor situados para optar a un proyecto llamado a redefinir la fachada portuaria de A Coruña.

Detrás de esas cinco candidaturas hay 28 empresas participantes y colaboradoras, entre ellas estudios de arquitectura de referencia internacional, grandes ingenierías y firmas con presencia en Galicia. En esta serie iremos repasando quién es quién entre los finalistas, cuál es su trayectoria, en qué tipo de proyectos están especializados y qué experiencia aportan a una intervención de la escala de Coruña Marítima.

Un equipo que aúna ingeniería marítima, paisaje y arquitectura frente al agua

La candidatura formada por Ove Arup & Partners, Batlle i Roig y 3XN reúne un perfil especialmente sólido para una gran operación de integración puerto-ciudad. Arup aporta el peso de una firma internacional de ingeniería, diseño y consultoría con una trayectoria muy clara en el ámbito marítimo, tanto en planificación portuaria y waterfronts como en logística, costas y regeneración de frentes litorales en ciudades como Dubai. A su lado, Batlle i Roig suma una visión multidisciplinar desde el urbanismo, el paisaje y la arquitectura, mientras que 3XN incorpora la experiencia de un estudio danés de referencia en arquitectura contemporánea.

Ordenación del puerto de Alcudia, en Mallorca, hecha por Batlle i Roig en 1999 / Batlle i Roig

En conjunto, combinan solvencia técnica, sensibilidad paisajística y capacidad de proyectar espacios emblemáticos frente al agua. Batlle i Roig cuenta con experiencia en entornos litorales desde el planeamiento y el paisaje, con referencias como la ordenación del frente marítimo del puerto de Alcudia, en Mallorca, y 3XN refuerza el apartado arquitectónico con ejemplos como el Sydney Fish Market, el mayor mercado de pescado del hemisferio sur.

Un mercado abierto a la ciudad

El nuevo Sydney Fish Market se ha convertido en uno de los grandes hitos urbanos de la renovada fachada marítima de Sídney. Ubicado en una parcela de 3,6 hectáreas en Blackwattle Bay y completado en 2025, el proyecto replantea el concepto tradicional de mercado pesquero para transformarlo en un destino público abierto a la ciudad. El edificio integra la actividad mayorista y minorista con amplios espacios cívicos, permitiendo además que visitantes y vecinos contemplen desde dentro las subastas, la logística y el pulso cotidiano del comercio del pescado, una actividad que habitualmente permanece oculta.

Sydney Fish Market de 3XN / 3XN

La intervención, impulsada por Infrastructure New South Wales y diseñada por 3XN junto a un equipo internacional de colaboradores, busca actuar como motor de la regeneración urbana y reforzar la relación entre Sídney y su puerto. El proyecto suma además más de 6.000 metros cuadrados de espacio público accesible, restituye el recorrido peatonal del borde costero y conecta directamente la bahía con Wentworth Park. A ello se añaden medidas de sostenibilidad como la reutilización de agua de lluvia, la reducción del consumo de agua potable y la incorporación de paneles solares, en una propuesta que convierte una antigua zona industrial cerrada en un nuevo referente cívico, comercial y cultural del waterfront australiano.

Guinda local con 40 años de experiencia

Antea Iberolatam, antes Iceacsa, es una de las empresas colaboradoras con origen coruñés dentro del grupo finalista. Con cuatro décadas de currículum a sus espaldas, destacan por sus proyectos "urbanísticos, de ingeniería, de tráfico, portuarios y de transporte y movilidad".

Son responsables de más de 3.000 proyectos de gran envergadura a nivel internacional y local. "En su día ya formamos parte de la otra gran operación urbana de esta zona de la ciudad, que fue el soterramiento del tráfico en la Marina y O Parrote. Pero esta intervención es muchísimo más ambiciosa, y yo creo que marcará el futuro urbano del frente marítimo de nuestra ciudad del siglo XXI", afirma el director general de la empresa, Fernando Illanes.

Aunque tienen pendiente poner sobre la mesa sus propuestas "para la regeneración urbana del salón de estar de la ciudad", Illanes declara que ya tienen bosquejos: "Somos unos más del equipo, y estoy convencido de que el resto de los integrantes tienen también ideas. Pero no las hemos puesto en común todavía".

Noticias relacionadas

El plan que tienen para los próximos cuatro meses es "trabajar mucho", impulsados por un profundo sentimiento de satisfacción y agradecimiento. "Como coruñés y como director general de una ingeniería con CIF coruñés y nacida en A Coruña, es un orgullo formar parte de uno de los equipos seleccionados", comenta Illanes, quien pone sobre la mesa el gran nivel de los otros cuatro finalistas. "Nuestro equipo es muy potente, pero viendo la lista de competidores, son todos muy solventes", añade.