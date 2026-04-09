Los candidatos a diseñar la fachada marítima de A Coruña (IV): La firma danesa que tiene su sede en el puerto de Copenhague
BIG, WSP Spain y Díaz y Díaz Arquitectos unen experiencia en el mar y en puertos gallegos
La licitación del Máster Plan de Coruña Marítima ya ha dejado una primera selección clave: cinco equipos finalistas elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso. A partir de la documentación analizada, el proceso ha permitido identificar a los grupos mejor situados para optar a un proyecto llamado a redefinir la fachada portuaria de A Coruña.
Detrás de esas cinco candidaturas hay 28 empresas participantes y colaboradoras, entre ellas estudios de arquitectura de referencia internacional, grandes ingenierías y firmas con presencia en Galicia. En esta serie iremos repasando quién es quién entre los finalistas, cuál es su trayectoria, en qué tipo de proyectos están especializados y qué experiencia aportan a una intervención de la escala de Coruña Marítima.
Arquitectura que mira al mar y un estudio local con proyectos portuarios gallegos
La candidatura formada por BIG, WSP Spain y Díaz y Díaz Arquitectos reúne tres perfiles complementarios para abordar una actuación en el frente marítimo. BIG, el estudio internacional fundado por Bjarke Ingels, aporta una trayectoria muy reconocible en arquitectura, paisaje, planeamiento e ingeniería, con una identidad especialmente vinculada a entornos portuarios y proyectos relacionados con el agua. La firma tiene incluso su sede situada en pleno puerto de Copenhague. A su lado se sitúa WSP, una de las grandes firmas de ingeniería y consultoría técnica, con servicios específicos en planificación marítima, análisis e ingeniería para puertos, infraestructuras marinas y equipamientos costeros.
El tercer socio es Díaz y Díaz Arquitectos, un estudio con oficina en A Coruña y experiencia en obra pública, vivienda, rehabilitación e interiorismo, que también ha desarrollado intervenciones conectadas con el ámbito litoral. Entre ellas figuran trabajos como la Nueva Lonja de Ribeira, y el segundo premio en proyectos como la remodelación del puerto de Portonovo o propuestas como Abrir Ferrol al Mar. Lucas Díaz, gerente del estudio mostró su satisfacción tras conocer que su equipo ha sido seleccionado entre los finalistas del concurso para diseñar la futura fachada marítima de A Coruña. “De momento es un proceso curricular. Lo que se ha aportado es el currículum de los equipos y con ese currículum nos acabamos de enterar ahora de que estamos seleccionados, con lo cual estamos muy contentos”, explicó a este medio al conocer la noticia. El arquitecto señaló que la alianza formada por su estudio, BIG y WSP busca combinar “una escala global” con una “óptica local”, y defendió que la intervención debe servir para “abrir la ciudad al mar” e incorporar los suelos que se liberen del puerto “para que no sea un proyecto satélite, sino para que toda la ciudad” se beneficie de esta transformación. Díaz insistió además en que A Coruña “no debe perder esa identidad” de ciudad portuaria y calificó esta actuación como “una oportunidad única” para el futuro de la ciudad.
La firma que muestra su talento al mundo con su propia sede
La nueva sede de BIG en Copenhague, inaugurada en 2023 en el muelle de Sundmolen, funciona como la mejor carta de presentación del estudio: un edificio de 4.770 metros cuadrados concebido no solo como oficina, sino como manifiesto arquitectónico. Frente al modelo convencional de plantas superpuestas, el proyecto organiza el trabajo en siete niveles conectados en cascada, abiertos entre sí y volcados hacia el puerto.
El inmueble combina una imagen rotunda, marcada por grandes piezas de hormigón apiladas y terrazas enlazadas, con una vocación urbana más abierta en la planta baja, donde incorpora acceso público, exposición y restaurante. BIG completa además la intervención con la transformación del antiguo aparcamiento del muelle en un pequeño parque costero, reforzando la relación entre su sede y el paisaje marítimo.
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