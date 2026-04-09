El Concello de A Coruña triplicará el número de propietarios a los que requiere limpiar sus parcelas, hasta los 2.553

El pleno de A Coruña aprobó este miércoles por unanimidad aprobar el nuevo plan de prevención de incendios forestales, que duplica el número de fincas que hay que desbrozar para prevenir los incendios, y la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, afirmó que el Ayuntamiento multiplicará los esfuerzos para requerir a los propietarios que limpien sus parcelas. Si ahora se envían unas 700 cartas, afirmó, "pasaremos a 2.553, de las que 1.674 implican que son nuevos propietarios". También explicó que la Xunta excluyó a San Pedro de Visma del listado de parroquias priorizadas en la lucha contra los incendios, pero indicó que "desde el Concello se ha solicitado que la vuelvan a incluir".

El PP votó de manera favorable, y no entró a debatir el plan: el edil popular José Ramón Amado empleó su turno de intervención para acusar a la alcaldesa, Inés Rey, de estar una "líder quemada", recordando audios que se hicieron públicos de discusiones con concejales de su grupo y afirmando que es un "síntoma claro de incapacidad para liderar un equipo". El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, indicó que el plan amplía las zonas de control de incendios a la periferia de puntos como campings, vertederos o parques, y reclamó al Concello una "actitude máis proactiva" a la hora de exigir a la Xunta medidas contra los fuegos.