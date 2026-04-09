El Concello de A Coruña triplicará el número de propietarios a los que requiere limpiar sus parcelas, hasta los 2.553
El pleno aprobó por unanimidad, de forma definitiva, el nuevo plan de prevención de incendios forestales
El Ayuntamiento pedirá que San Pedro de Visma vuelva a ser parte del listado de parroquias priorizadas de la Xunta
El pleno de A Coruña aprobó este miércoles por unanimidad aprobar el nuevo plan de prevención de incendios forestales, que duplica el número de fincas que hay que desbrozar para prevenir los incendios, y la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, afirmó que el Ayuntamiento multiplicará los esfuerzos para requerir a los propietarios que limpien sus parcelas. Si ahora se envían unas 700 cartas, afirmó, "pasaremos a 2.553, de las que 1.674 implican que son nuevos propietarios". También explicó que la Xunta excluyó a San Pedro de Visma del listado de parroquias priorizadas en la lucha contra los incendios, pero indicó que "desde el Concello se ha solicitado que la vuelvan a incluir".
El PP votó de manera favorable, y no entró a debatir el plan: el edil popular José Ramón Amado empleó su turno de intervención para acusar a la alcaldesa, Inés Rey, de estar una "líder quemada", recordando audios que se hicieron públicos de discusiones con concejales de su grupo y afirmando que es un "síntoma claro de incapacidad para liderar un equipo". El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, indicó que el plan amplía las zonas de control de incendios a la periferia de puntos como campings, vertederos o parques, y reclamó al Concello una "actitude máis proactiva" a la hora de exigir a la Xunta medidas contra los fuegos.
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