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La Deputación da Coruña homenajea a Miguel Ángel Gómez 'Gus", republicano de honor 2026

Fue una destacada figura de lucha activa contra el régimen franquista

Gus, republicano de honra 2026

Gus, republicano de honra 2026 / LOC

RAC

La Deputación da Coruña homenajeó este jueves a Miguel Ángel Gómez, más conocido como 'Gus', que fue galardonado por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña como Republicano de Honra 2026.

Gus nació en Zamora en 1953, lugar donde fusilaran a su abuelo durante la Guerra Civil. Se trasladó a Madrid para estudiar en la universidad, donde pronto empezó su implicación política de lucha contra la dictadura. En los 70 fue una destacada figura de lucha activa contra el régimen franquista, lo que le llevó a ser detenido con 18 años por propaganda subversiva, lo que hizo que incluso fuese torturado.

Valentín González Formoso, presidente de la Deputación, destacó de él su lucha por la memoria democrática. “Vós quixestes estar nun momento no que era moito máis complexo ca hoxe, onde podemos adscribirnos a calquera ideoloxía que respecte o marco constitucional, pero naquel momento non era así, era moito máis complicado”, explicó.

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Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica agradeció las 18 ediciones que cumple este premio. También incidió en que “non podemos, máis de 50 anos despois da morte de Franco, vivir en espazos que aínda manteñan simboloxía franquista”.

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