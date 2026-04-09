Especialistas sanitarios de A Coruña desmontan el negacionismo de la fotoprotección en redes sociales: "Las quemaduras repetidas es lo que condiciona un mayor riesgo, sobre todo, de melanoma"

"Cuestionar la fotoprotección es una barbaridad... No tiene nombre", resalta el dermatólogo Eduardo Fonseca, facultativo emérito del Servizo Galego de Saúde (Sergas), al hilo de la última polémica de Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, que se ha burlado de quienes usan cremas con protección solar en varias publicaciones realizadas en esa red social.

"Resulta preocupante, pero refleja lo que es la sociedad de hoy, y los problemas que se generan por emitir opiniones totalmente descabelladas y sin ningún conocimiento de causa”, censura el especialista coruñés, quien fuera jefe del Servicio de Dermatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) durante tres décadas, hasta su jubilación de la sanidad pública, hace algo más de un año. "Hay mucha gente que opina, y que da consejos sobre medicina, sobre cómo invertir, sobre cómo afrontar un divorcio… Las cosas más inverosímiles. Está muy bien opinar acerca de si el cielo está azul o amarillo, o sobre si el Deportivo jugó mejor o peor. Pero hacer recomendaciones que ponen en peligro la salud de las personas… No debería consentirse”, insiste el el doctor Fonseca, quien estima "especialmente preocupante" que, en infinidad de casos, este tipo de bulos sean difundidos por personas admiradas por muchos adolescentes y adultos jóvenes, un segmento de población entre el que "prima más el modelo, la exhibición, etc, etc...".

"Está muy bien opinar acerca de si el cielo está azul o amarillo, o sobre si el Deportivo jugó mejor o peor. Pero hacer recomendaciones que ponen en peligro la salud de las personas… No debería consentirse” Eduardo Fonseca — Dermatólogo, facultativo emérito del Servizo Galego de Saúde (Sergas)

"Ahí es donde se producen muchos problemas. Principalmente, con el paso del tiempo, ya que para los tumores más agresivos, como el melanoma, lo más importante son las quemaduras solares. Y repetidas, sobre todo, en la infancia y en la adolescencia, es lo que mayor riesgo condiciona a muy largo plazo", avisa el dermatólogo coruñés, antes de apuntar que, "en ocasiones", tienen más peligro «las exposiciones solares discontinuas (sobre todo, cuando se llega a la quemadura), que la continuada».

El dermatólogo Eduardo Fonseca, facultativo emérito del Servizo Galego de Saúde (Sergas). / Carlos Pardellas

La importancia de conocer el tipo de piel

"También es muy importante conocer el tipo de piel que tiene uno. En las personas muy pigmentadas (por ejemplo, de raza negra), la incidencia de melanoma es prácticamente nula en las zonas de piel expuestas: tienen más en plantas y en la mucosa. Sin embargo, hay personas en el otro extremo, con una piel extraordinariamente clara, sin ninguna tolerancia a la exposición solar, de modo que han de evitarla, en todo caso, porque cualquier radiación solar ya les supone un problema importante", destaca.

"Preocupada" por el negacionismo sobre la protección solar que circula por las redes sociales se muestra, también, Blanca González, vocal de Dermofarmacia de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), sobre todo, porque quienes vierten y propagan el embuste "son gente con mucha repercusión social", y "hay quien puede creer a ciegas".

"No está mal plantearse las cosas, por supuesto, pero siempre hay que recurrir a una fuente fiable, en este caso, a un profesional sanitario, para que nos explique cualquier duda que tengamos", aconseja González, quien hace hincapié en el riesgo que supone que "personas que son un gran altavoz, y a quienes sigue muchísima gente en redes sociales", estén difundiendo "mensajes que son realmente peligrosos para la salud".

Blanca González, vocal de Dermofarmacia de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC). / Iago López

“Y, buena parte de quienes siguen en redes sociales a estas personas, son adolescentes y adultos jóvenes, uno de los grupos de población más complicados, y al que más nos cuesta llegar", admite, antes de censurar "una de las cosas que enseñaba este futbolista [en referencia a Llorente], en sus publicaciones en Instagram".

La memoria de la piel

"Mostraba una especie de gráfica en la que se veía el aumento de los casos de melanoma, a lo largo del tiempo. Pero es que esos ‘melanomas’ que se están diagnosticando ahora se producen por exposiciones al sol que vienen de los años 80, cuando no se utilizaba tanta fotoprotección. Y también es verdad que ahora se detecta más (y con mayor precocidad), porque la tecnología es mejor, y la población está más envejecida", añade la vocal de Dermofarmacia del COFC, organización colegial que ha llevado a cabo "alguna campaña, incluso, asociada al hacer deporte", para "aumentar la concienciación" acerca de la importancia de la fotoprotección, que "no es solo tópica o en crema", sino que "incluye, también, el uso de ropa adecuada, así como el permanecer a la sombra", entre otras medidas. "Todo ese arsenal que nos puede ayudar", recuerda.

"Los 'melanomas' que se están diagnosticando ahora se producen por exposiciones al sol que vienen de los años 80, cuando no se utilizaba tanta fotoprotección" Blanca González — Vocal de Dermofarmacia de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC)

Trabajadores y deportistas al aire libre

En similares términos se manifiesta Iria Villar, técnica de prevención de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), quien considera que polémicas como la generada por el futbolista madrileño evidencian que "se necesita hacer un poco más de hincapié en recalcar la importancia de la fotoprotección".

"Ese tipo de declaraciones, muchas veces, tenemos que verlas como algo que nos ayuda a remarcar, si cabe aún más, que la solución es protegerse frente al sol, y que es necesario hacerlo siempre", subraya Villar, antes de detallar que la labor de prevención de la AECC, en este sentido, se centra, "sobre todo, en profesionales que trabajan al aire libre y que están, muchas horas, expuestos a la radiación solar", así como "en los deportistas que practican ejercicio" en ese mismo contexto y, en numerosas ocasiones, "sin camiseta ni protección de otro tipo".

"Declaraciones como las del futbolista Marcos Llorente, muchas veces, tenemos que verlas como algo que nos ayuda a recalcar, si cabe aún más, que la solución es protegerse frente al sol, y que es necesario hacerlo siempre” Iria Villar — Técnica de prevención de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña

Iria Villar, técnica de prevención de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña. / Cedida

Sensibilizar desde pequeños

"Y, por supuesto, nuestra 'población diana' son siempre los niños más pequeños, porque ahí es donde más se puede prevenir, ya que el daño solar es acumulativo, y las lesiones más graves se producen por las agresiones que tienen lugar a lo largo de los años. Por tanto, si empiezas a sensibilizar a los niños desde muy pequeños, esto se reduce", señala la técnica de prevención de la Junta Provincial de la AECC.

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"En todos los lugares en los que podamos encontrar a niños y niñas, como colegios, campamentos de verano, etc... Hacemos prevención. Y también nos centramos en las personas que nos pueden ayudar a divulgar este mensaje, y que están en contacto con esos pequeños, como pueden ser las familias, el profesorado o monitores de ocio y tiempo libre. Darles formación y sensibilización para que puedan hacer ellos, también, ese trabajo de concienciación, contribuye a proteger a esos niños y niñas”, enfatiza.