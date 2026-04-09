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Estrella Galicia busca cuatro nuevas verbenas gallegas que recuperar el próximo verano

Este jueves se abre el plazo para inscribirse

A Nosa Verbena

A Nosa Verbena / LOC

RAC

Estrella Galicia apuesta por la verbena. La empresa cervecera coruñesa lanza la quinta edición del programa A Nosa Verbena, iniciativa que permitirá recuperar cuatro nuevas fiestas pouplares de Galicia, una por cada provincia. Este proyecto, puesto en marcha en 2021, llegará así a 25 aldeas desde su nacimiento.

El plazo de inscripción para las candidaturas interesadas se abre este jueves 9 de abril y estará disponible hasta el próximo día 28. Las localidades que han visto desaparecer sus verbenas y estén deseando recuperarlas pueden anotarse a través de la web oficial de esta iniciativa.

Para poder participar se pide como requisito que la verbena haya dejado de celebrarse o esté a punto de perderse y que exista una persona dispuesta a colaborar en su organización y recuperación junto a la empresa, implicándose además en su continuidad los próximos años.

Según destaca la marca en una nota de prensa, muchas localidades han vuelto a disfrutar de verbenas con orquestas, charangas y actividades que dinamizan el entorno y refuerzan la vida social de sus vecinos. En la pasada edición los beneficiarios fueron Celaguantes (Ourense), Gondar (Lugo) y Sabadín (Pontevedra).

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“La recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones. Desde Hijos de Rivera queremos contribuir a que estas tradiciones sigan vivas en el entorno rural gallego”, afirma Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera.

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