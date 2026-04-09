Estrella Galicia busca cuatro nuevas verbenas gallegas que recuperar el próximo verano
Este jueves se abre el plazo para inscribirse
Estrella Galicia apuesta por la verbena. La empresa cervecera coruñesa lanza la quinta edición del programa A Nosa Verbena, iniciativa que permitirá recuperar cuatro nuevas fiestas pouplares de Galicia, una por cada provincia. Este proyecto, puesto en marcha en 2021, llegará así a 25 aldeas desde su nacimiento.
El plazo de inscripción para las candidaturas interesadas se abre este jueves 9 de abril y estará disponible hasta el próximo día 28. Las localidades que han visto desaparecer sus verbenas y estén deseando recuperarlas pueden anotarse a través de la web oficial de esta iniciativa.
Para poder participar se pide como requisito que la verbena haya dejado de celebrarse o esté a punto de perderse y que exista una persona dispuesta a colaborar en su organización y recuperación junto a la empresa, implicándose además en su continuidad los próximos años.
Según destaca la marca en una nota de prensa, muchas localidades han vuelto a disfrutar de verbenas con orquestas, charangas y actividades que dinamizan el entorno y refuerzan la vida social de sus vecinos. En la pasada edición los beneficiarios fueron Celaguantes (Ourense), Gondar (Lugo) y Sabadín (Pontevedra).
“La recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones. Desde Hijos de Rivera queremos contribuir a que estas tradiciones sigan vivas en el entorno rural gallego”, afirma Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos