Hallazgo en San Pedro de Visma: ¿Qué es una cista?

Los trabajos de urbanización en San Pedro de Visma, en A Coruña, han descubierto una cista, una estructura funeraria prehistórica hecha con losas de piedra. En esta tumba individual se solían meter "importantes personajes con ajuares bélicos de objetos de gran valor", como explica el arqueólogo José María Bello.

El exdirector del Museo Arqueológico de San Antón expone, para ponernos en contexto, que en el Neolítico los grupos humanos dejaron de ser solo cazadores-recolectores y pasaron a ser agricultores y ganaderos, lo que les permitió controlar mejor la producción de alimentos. Eso los obligó a hacerse sedentarios, viviendo de forma estable cerca de los cultivos y del ganado, lo que permitó a su vez que los grupos crecieran y se organizaran en "tribus con identidad propia". Entonces, los megalitos, como los dólmenes, servían como tumbas, lugares sagrados y símbolos del grupo. Además, su construcción fomentó la colaboración entre comunidades y una mayor organización social.

Hubo un momento en el que, señala, "ese panorama se quiebra". Lo sitúa "hace unos 4.000 años". Entonces dejaron de construirse dólmenes y, poco a poco, estos fueron sustituidos "por otro tipo de enterramientos: unas cajas de piedra". Bello explica que "son enterramientos individuales, no colectivos, y muchas veces tienen ajuares valiosos, como cerámicas finas o armas de cobre".

Al principio aprovechaban las anteriores construcciones megalíticas, pero cuando se afianza la nueva estructura, la cista se hace subterránea, "oculta, no visible en el paisaje", según las palabras del arqueólogo, que informa de que esto manifiesta que "es el individuo el que ahora es importante, y no el grupo".

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Además, cuenta que en las cistas "parece haber dos tipos de deposición del muerto; o bien en posición fetal y de lado, o bien previamente incinerado y lo que se depositan son las cenizas".