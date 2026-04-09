¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 9 de abril

Presentación literaria con Nerea Pallarés

19.00 horas. Una de las grandes revelaciones de la literatura gallega, Nerea Pallarés, presenta su libro Punto de Araña en sus versiones en gallego y en castellano. La cita correrá a cargo de la escritora María Nieto. Más información.

Librería Lume (Fernando Macías, 3)

Homenaje al cineasta Youssef Chahine

19.30 horas. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda dedica una palestra al cineasta más reconocido del mundo árabe, Youssef Chahine, como parte del ciclo Outras historias do cinema. Previa inscripción en su página web.

AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)

VII Semana do Cinema Galego

19.00 y 21.00 horas. Proyección de Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras, y de Ao son da nova regueifa, de Manolo Maseda y Saúl Rivas, quienes se unirán a regueifeiros para una presentación del filme. Entrada libre hasta completar aforo. Más información.

Museo Domus (Ángel Rebollo, 91)

Charla sobre el mal de ojo y la obscenidad

20.00 horas. Nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte, sobre la función del sexo en la Antigüedad como protector contra mal de ojo, de mano de José Luis García Dornelas. Entrada libre hasta completar aforo.

Portas Ártabras (Sinagoga, 22)

Documental sobre la dictadura en Paraguay

20.00 horas. A través de material inédito, el documental Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Entradas en Ataquilla.com a partir de 3,50 euros.

Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)

Sesión de cine: ‘Reinas’ de Klaudia Reynicke

20.00 horas. Perú de los años 90. Dos hermanas adolescentes a punto de abandonar el país, se reencuentran con un padre ausente de forma inesperada. Entradas a la venta en Ataquilla.com a partir de 3,50 euros.

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