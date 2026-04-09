¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 9 de abril
Consulta la programación cultural y de ocio en nuestra guía de planes
Presentación literaria con Nerea Pallarés
19.00 horas. Una de las grandes revelaciones de la literatura gallega, Nerea Pallarés, presenta su libro Punto de Araña en sus versiones en gallego y en castellano. La cita correrá a cargo de la escritora María Nieto. Más información.
Librería Lume (Fernando Macías, 3)
Homenaje al cineasta Youssef Chahine
19.30 horas. La Asociación Cultural Alexandre Bóveda dedica una palestra al cineasta más reconocido del mundo árabe, Youssef Chahine, como parte del ciclo Outras historias do cinema. Previa inscripción en su página web.
AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36)
VII Semana do Cinema Galego
19.00 y 21.00 horas. Proyección de Deuses de pedra, de Iván Castiñeiras, y de Ao son da nova regueifa, de Manolo Maseda y Saúl Rivas, quienes se unirán a regueifeiros para una presentación del filme. Entrada libre hasta completar aforo. Más información.
Museo Domus (Ángel Rebollo, 91)
Charla sobre el mal de ojo y la obscenidad
20.00 horas. Nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte, sobre la función del sexo en la Antigüedad como protector contra mal de ojo, de mano de José Luis García Dornelas. Entrada libre hasta completar aforo.
Portas Ártabras (Sinagoga, 22)
Documental sobre la dictadura en Paraguay
20.00 horas. A través de material inédito, el documental Bajo las banderas, el sol, de Juanjo Pereira, descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Entradas en Ataquilla.com a partir de 3,50 euros.
Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)
Sesión de cine: ‘Reinas’ de Klaudia Reynicke
20.00 horas. Perú de los años 90. Dos hermanas adolescentes a punto de abandonar el país, se reencuentran con un padre ausente de forma inesperada. Entradas a la venta en Ataquilla.com a partir de 3,50 euros.
Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1)
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos
- Nuevas viviendas en Someso: el Concello de A Coruña da licencia para construir un edificio de 16 alturas y casi 100 pisos