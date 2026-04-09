La línea de bus entre el centro de A Coruña y el aeropuerto de Alvedro elimina dos paradas y cambia su lugar de salida

Las obras de remodelación de los Cantones en A Coruña encaran una nueva fase que incluye la peatonalización de la calle Entrexardíns, donde se encuentra la parada de los buses del transporte metropolitano que llegan hasta el centro de la ciudad, así que este punto de recogida y bajada de pasajeros va a cambiar de ubicación a partir del próximo 13 de abril, que es cuando arrancan los trabajos de la nueva etapa en la remodelación de la zona.

El cierre al tráfico de Entrexardíns provocará la mudanza de la parada de los buses interurbanos --que comunican los concellos del área metropolitana con la ciudad-- a su nueva localización en la calle Manuel Casás, junto a la sede central de Correos en A Coruña. En total, según explica el Gobierno gallego, serán un total de 102 líneas las afectadas.

Cambio en el bus al aeropuerto

Además, tal y como traslada la Xunta en una nota de prensa, se modificará el itinerario de la línea entre el Hospital Abente e Lago con el aeropuerto de Alvedro. Este cambio se produce "con el fin de descongestionar el tráfico en la avenida de A Mariña y garantizar la seguridad en la zona peatonal del puerto".

De esta forma, la línea circulará por la avenida do Porto hasta la plaza de Ourense, lo que implicará la supresión de las paradas de Puerta Real y el Obelisco. También se modificará el lugar de salida de su parada de cabecera, que pasará a ser frente al Monumento al Emigrante, en la zona de As Ánimas, lugar próximo al Castelo de Santo Antón.

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Este lunes destacaba el Concello en un comunicado que el proyecto de remodelación de los Cantones "está cambiando la cara de una de las zonas más reconocibles y emblemáticas del centro de la ciudad" y que este nuevo paso en la obra comienza con la peatonalización y unión del conjunto de dos tramos diferenciados para darles unidad conjunta a las partes y alcanzar unos recorridos estéticamente más coherentes". Esta actuación en Entrexardíns y el trecho final de la calle Santa Catalina unificará recorridos y vistas en una misma alineación y formará un paseo peatonal orientado a la entrada del puerto".