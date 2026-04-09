Nerea Pallares, en A Coruña: "Me interesan mucho los símbolos que operan en los mitos"

En Punto de Araña, su primera novela, Nerea Pallares entrelaza realismo social, memoria colectiva y mitología para narrar una rebelión femenina en la Costa da Morte. La escritora lucense está inmersa en una mini-gira gallega que pasará este jueves por la librería Lume, en A Coruña, para presentar su libro que tiene, según sus palabras, "una historia muy local, pero al mismo tiempo muy universal".

Esta es, ante todo, una novela de mujeres. Algo que ha hecho de forma "deliberada". "Es una novela puesta en boca de todas esas mujeres del mar, de distintas generaciones", explica. También el mar juega papel protagonista: "Tiene una presencia tan grande que llega a ser un personaje más". "Y yo creo que tiene esta cualidad también, como pasa con otros personajes de la novela, que están todo el rato oscilando, basculando entre un elemento mítico y un elemento cotidiano. Y el mar también, un poco este mare tenebrosum, este limiar que dividía incluso el mundo de los vivos y los muertos, y también, al mismo tiempo un mar muy cotidiano, el mar del día a día", detalla.

Pallares reconoce, además, que "la memoria colectiva es también uno de los grandes temas de la novela". La escritora también reinterpreta algunos mitos en clave feminista: "A mí me interesan mucho los símbolos que operan en los mitos, porque me parece que tienen la capacidad de conectarnos de una manera con un conocimiento que va más allá de la razón lógica". Opina que el símbolo "expresa realidades, expresa algo a donde la palabra no llega". Por eso decide volver a esos símbolos y "cambiarles un poco el sustrato, hacer que puedan hablar de otra forma".

Punto de Araña nació, revela, "atendiendo a esa relación entre tejido y lenguaje", por lo que puso el foco en Camariñas y el trabajo de las palilleiras. "Al pensar en quiénes son las tejedoras, por una parte tenían esta dimensión mítica, estas arañas como arquetipo, pero por otra parte tenía una dimensión muy cotidiana, muy terrenal. Son muy humanas las tejedoras de la novela. Son estas palilleiras que también son redeiras, que también son mariscadoras, las mujeres del mar", apunta, e insiste en que "son ellas las que representan todo ese trabajo de sostén de otros colectivos".