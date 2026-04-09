40 euros por 15 segundos en TikTok: así cotizan John y Olivia, los bulldogs influencers de A Coruña

Quien se cruce con ellos por la calle, puede que vea solo a una simpática pareja de perros. Pero lo cierto es que Olivia y John (@olivia_and_john), los bulldogs franceses de Lucía Fernández, son dos auténticas estrellas de las redes, con sus propios honorarios establecidos para ser embajadores de marca.

Su tarifa por posar en un vídeo de 15 segundos en TikTok, por ejemplo, se sitúa en los 40 euros, una cifra que sube hasta los 70 si se trata de un live. "Cada uno tiene que ver el mercado que tiene. Por vídeo se cobran desde 100 euros hasta 1.000, y hay marcas que solo te mandan el producto y, si les gusta lo que haces, te pagan", cuenta la dueña de estos influencers caninos, que promocionan accesorios, snacks y productos de higiene desde todos los rincones de A Coruña.

Aunque las cifras puedan parecer altas, detrás de cada foto y clip hay, como mínimo, "dos horas de trabajo" y mucha logística para que los canes salgan en su mejor faceta. "Hay que ver la luz, dónde vas a hacer la foto y vigilar que hayan hecho sus necesidades. Además, como siempre están el uno pendiente del otro, es difícil que se queden quietos", dice Fernández, que se puso "en serio" con sus redes hace "tres o cuatro años".

Los bulldogs franceses Olivia y John, dando un paseo por A Coruña. / Carlos Pardellas

Hasta entonces, el perfil de esta pareja canina se parecía más a un "álbum de fotos" que a una presencia online monetizable. Fernández vio "que se le podía sacar más partido", les creó su propio dossier comercial y empezó a establecer contactos con las marcas que, hoy, quieren que John y Olivia salgan en el feed posando con sus productos.

Así son Olivia y John, los influencers caninos de A Coruña

Lo que engancha de esta pareja, explica la joven, es la alegría que proyecta y que atraviesa la pantalla. "Me dicen que transmiten muy buena energía, que les ven muy simpáticos. Aunque lo cierto es que cada uno tiene su carácter. Olivia es más suya y John es muy sociable. ¡Hasta tiene su propio pasaporte!", indica la dueña.

Y es que este gracioso bulldog tuvo que conseguir uno para viajar hasta España. "Vino en avión. Primero teníamos solo a Olivia, pero se pone mal al quedarse sola y nos dieron el contacto de un criador en Eslovaquia que tenía bulldogs franceses. La crianza ha sido en Bilbao y, cuando me mudé a A Coruña, les dije a mis padres que me los quería llevar conmigo", explica Fernández, que se percató enseguida de que la ciudad iba a recibir a sus compañeros de cuatro patas con los brazos abiertos.

Aquí, asegura, "hay mucho perro y mucho movimiento", lo que le facilita tanto "crear contenido para marcas" como ofrecer información "útil" para los canes coruñeses. En todos los casos, lo que más le importa es ser honesta y hacer una reseña sincera para su público. "No quiero decir que algo me gusta solo porque una marca me haya contactado. No quiero engañar a nadie", afirma con convicción la 'madre' de estos peculiares influencers.

Como resultado, cada post está pensado al milímetro, desde el que enseña cómo prueban una chuchería hasta el que les capta en plena siesta o desfilando por el Zacaffé. También es habitual verlos en el Sammy Pet, otra de las cafeterías icónicas para los amantes de los perros en A Coruña, en la que la pareja disfruta tomando un piscolabis y haciendo algún shooting.

La playa, donde Olivia y John pueden jugar sueltos, y los rincones de la Fundación The MOP de Marta Ortega, son otros de los escenarios en los que la joven consigue sus mejores retratos. Unas instantáneas que ya siguen más de 6.000 personas en sus redes sociales, muchas de ellas procedentes de otros países del mundo.

"Olivia y John tienen mucho alcance internacional. En Estados Unidos, el bulldog francés es una de las razas más populares, y también me siguen bastantes personas de Inglaterra y de Brasil", cuenta con orgullo la joven.

En el futuro, le gustaría que sus compañeros llegasen incluso más lejos y pudiesen promocionar a las marcas "más fuertes" del mercado canino. Aunque, mientras espera a que la oportunidad llegue, no se queda ociosa. "Este verano voy a lanzar mi propia marca de accesorios de perros y, obviamente, ellos van a ser mis modelos. Quiero llegar a Galicia, a España y, si puedo, a todo el mundo", dice.

El 'hate' a los influencers caninos

Si bien es cierto que las redes sociales son un buen modo de hacer comunidad, también lo es que, en ellas, las críticas llegan fácilmente. Algo que sufren en gran medida los influencers de mascotas, a los que se les llega a acusar "de maltrato animal".

Tampoco Fernández ha estado libre de estos comentarios, ante los que le cuesta no sentirse indignada. "Hay gente que cree que tiene el derecho de insultar. Te dicen que tus perros están enfermos o que los usas, o cómo tienes que educarlos. ¡Como si lo supieran!", apunta.

Pero Olivia y John -de 10 y 8 años cada uno-, han crecido con ella y son, afirma, una parte de su familia. Una a la que se preocupa de tratar "con mucho mimo", para que sigan paseando mucho más tiempo su sonrisa perruna por las calles de A Coruña.