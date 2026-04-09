La Orquesta Sinfónica de Galicia inicia su gira por Reino Unido con 'sold out' en Londres
Es la primera vez en diez años que la formación pisa escenarios extranjeros y el debut en auditorios británicos
La Orquesta Sinfónica de Galicia inicia este jueves su gira británica con entradas agotadas para su concierto en el Cadogan Hall de Londres. La formación viaja desde A Coruña para recorrer algunos de los escenarios más emblemáticos de siete ciudades del Reino Unido. Los músicos viajan en una expedición de dos grupos desde el aeropuerto de Oporto, en un desplazamiento con logística compleja, ya que requiere el traslado de los instrumentos. Es la primera vez en diez años que la Sinfónica pisa escenarios extranjeros y es también su debut en auditorios británicos. En el mapa musical se encuentran Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield. Además del lleno conseguido en Londres antes de iniciar la gira, el resto de ciudades mantienen un sólido ritmo de venta, lo que anticipa una cálida acogida.
“La música de la Sinfónica de Galicia ya ha encontrado oído -y expectativa- entre el público británico”, señala la formación. “Estoy seguro de que la brillantez, pasión y extraordinaria musicalidad de nuestra orquesta van a dejar una huella imborrable en el público de todo el país”, comenta el director titular, Roberto González-Monjas.
Según explica el gerente de la OSG Antonio Cuellar, es también la primera gira realizada por una orquesta profesional española en el Reino Unido para presentar la excelencia de un repertorio construido desde A Coruña a lo largo de casi 35 años. Sonarán obras de Manuel de Falla, El Concierto de Aranjuez y el Bolero de Ravel, entre otras.
“Es un gesto -casi un guiño- a la propia historia de la música: un diálogo entre geografías que comparten tradición sinfónica y que hoy se encuentran a través de un repertorio que mira a España y a Galicia con vocación universal”, señala la formación, que irá contando la experiencia como un diario de bitácora en sus redes sociales.
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