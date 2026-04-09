El pleno de A Coruña aprueba pedir a la Xunta que financie los convenios de Alvedro con votos a favor de PSOE y BNG

El futuro de Alvedro irrumpió en el pleno municipal de este miércoles, con acuerdo entre el PSOE y BNG de que conseguir nuevas rutas tiene que correr a cargo de la Xunta. Durante años, el Concello de A Coruña ha financiado conexiones aéreas del aeropuerto de Alvedro con convenios con las aerolíneas a través del Consorcio de Turismo y Congresos. Ahora están caducando, y la expiración de los acuerdos para volar a Londres, Málaga y Valencia podría suponer la pérdida de 120.000 viajeros. Con el Comité de Coordinación Aeroportuaria estudiando el futuro de los aeropuertos gallegos, el Gobierno local ha apostado por la "coordinación" sin "competición con Lavacolla y Peinador, y el debate de quién debe financiar futuras rutas subvencionadas estuvo presente en el pleno. El BNG presentó una moción para instar a la Xunta a que asumiese los contratos de Alvedro, aprobada con el apoyo de los socialistas y la negativa popular. El PP, otra que pedía que el Concello saque nuevos contratos y que el Estado amplíe la terminal, un proyecto previsto hace años pero para el que no hay presupuestos, aprobada por unanimidad, si bien PSOE y BNG se manifestaron en contra de los términos en las intervenciones.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, acusó a los popualres de estar "en contra da coordinación aeroportuaria" y trasladar la responsabilidad del Gobierno autonómico de realizarla al Ayuntamiento. "Estamos nun momento no que se ten avanzado con seriedade, con responsabilidade", defendió, y señaló que la Xunta ha creado bolsas para promocionar la conectividad aeroportuaria mientras que "aquí se nos di que no, no, que lo pague el Ayuntamiento". Habló incluso de Lavacolla y Alvedro como un "aeroporto con dúas terminais", y apostó por un tren lanzadera al aeródromo compostelano, pidiendo mejores conexiones con el coruñés. "De acordo con reclamar todos os investimentos que fagan de Alvedro un aeroporto máis competitivo", señaló, pero afirmó que la Xunta debe reclamar que el Estado le transfiera las competencias de coordinación aeroportuaria, como, afirmó, se está realizando en el caso vasco.

El edil popular Gonzalo Mora señaló que Alvedro es "estratégico", pero acusó al Gobierno local de no impulsar "ninguna mejora" ni iniciativa para el aeródromo, y lo acusó de perder vuelos como el de Londres, Sevilla, Bilbao, Valencia o Málaga, además de no cumplir sus promesas de conseguir el vuelo a Ámsterdam. "En los últimos años hemos perdido seis rutas aéreas, y ni pestañea", acusó a la alcaldesa, Inés Rey, y le pidió que exija al Estado unas infraestructuras aeroportuarias "acordes" a Alvedro y el año 2026. "La terminal de Alvedro ya es del siglo pasado", indicó, y añadió que en Santiago y Vigo hubo reformas más recientes.

El concejal del BNG David Soto consideró que el sistema aeroportuario gallego está perdiendo competitividad por la falta de una "política aeroportuaria" unificada, con una "política de taifas" en la que cada ciudad negocia y hay "solapamiento" de conexiones, con menos financiación y capacidad de negociación que si la negociación con las aerolíneas la hiciese la Xunta. "O que precisamos é unha política aeroportuaria coordinada", algo que, defendió, corresponde al Gobierno gallego. El Bloque rechazó una enmienda del PP a su moción que apostaba porque los Ayuntamientos siguiesen financiando las rutas aéreas, pues, según explicó Soto, considera que los populares intentaban boicotear su propuesta.

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La moción del Bloque también pide a la Xunta que reparta fondos entre los aeropuertos gallegos de manera "equitativa" y escuchando a los sectores interesados, y mejorar la conexión de Lugo y Ferrol con Alvedro. De cara al Estado, reclama a Aena que realice inversiones en los aeropuertos gallegos, y al Gobierno local le pide crear una comisión informativa para dar cuenta de las propuestas debatidas en la comisión de coordinación aeroportuaria.