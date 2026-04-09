PSOE y BNG pactan demorar la votación de la modificación que permitiría 400 viviendas en Parque del Agra hasta mayo para explicársela a los vecinos

El plan para construir 400 viviendas del Parque del Agra sufre una nueva dilación, por un acuerdo entre el PSOE y el BNG. El Gobierno local socialista llevó al pleno de este miércoles un cambio en la ordenación en fase de aprobación inicial para desbloquear el proyecto, que llevaba años atascado: en 2020, en el primer mandato de la regidora Inés Rey, los socialistas habían enviado a pleno una reordenación que tumbó la corporación municipal con la oposición de Marea, el BNG y Cs, y la abstención del PP.

Ahora, con solo nacionalistas y populares en la oposición, el Gobierno local necesitaba el apoyo de al menos uno de los grupos, pues el cambio precisaba mayoría absoluta legal. La alcaldesa, Inés Rey, señaló este miércoles que no habría debate ni votación, pues que el Gobierno local y el grupo municipal del BNG acordaron crear una mesa de trabajo para la tramitación de la aprobación inicial para facilitar la participación de los residentes en Agra do Orzán y explicarlo a las asociaciones de vecinos a lo largo de este mes, con la idea de llevar la tramitación inicial al pleno de mayo.

En 2020, la propuesta municipal para el parque del Agra, que tumbó el pleno municipal, excluíadel polígono los terrenos que ocupó en su día la residencia de las Adoratrices -propiedad de la empresa Dricar, de la que es titular Juan Carlos Rodríguez Cebrián-, para cumplir la sentencia que declaró suelo urbano consolidado el solar de las Adoratrices, de 3.163 metros cuadrados.

Dricar presentó en 2022 una propuesta de ordenación que defendía la redacción de un plan especial para definir el futuro del polígono, pero al año siguiente fue rechazado por el Concello porque entendió que impediría dedicar a zona verde parte del suelo de las Adoratrices y porque no detallaba cuál sería la edificabilidad de los terrenos.

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El convenio alcanzado en 2024 por Dricar y el Concello para reformular este proyecto urbanístico, que fue aprobado en el pleno solo por PSOE y BNG, ya que el PP abandonó la sesión tras un enfrentamiento con el Gobierno local. Ese acuerdo establece la cesión al Concello de más de 3.352 metros cuadrados de suelo para zonas verdes y espacios libres, la posibilidad de construir un aparcamiento público y la apertura del parque del Agra a Gregorio Hernández a través de los terrenos de las Adoratrices. La modificación del plan general propuesta por el Gobierno local mantiene la misma edificabilidad que figura en la actualidad en la normativa urbanística, que prevé la construcción de unas 400 viviendas distribuidas en una superficie edificable de 39.335 metros cuadrados, ya que tan solo se reduce en 131,35 metros para quedarse en 39.203.