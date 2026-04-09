El Estado sacará a concurso la segunda fase de las obras de Alfonso Molina, en A Coruña, antes del 31 de mayo

Con las obras de la primera fase de la ampliación de Alfonso Molina sin terminar y con retrasos, el Estado sacará a concurso la segunda fase antes del 31 de mayo, según anunció en el pleno de este miércoles el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas. El edil intervino en relación a una moción del PP, aprobada por unanimidad, que reclamaba una fecha definitiva para el final de las obras en curso, y Lage admitió que los trabajos "avanzan con lentitude, con incomodidades propias das obras, e cun retraso que o Ministerio está xustificando por múltiples problemas técnicos" por la afección a servicios.

Estos razonamientos, afirmó Lage, no resultan "suficientes" para el Concello, que exigió que se "desatascase" un problema con instalaciones de Exolum, y se ha trabajado en un modificado técnico que "debería estar aprobado este mes". También hay "compromiso" desde Transportes "para licitar a segunda fase de Alfonso Molina antes do 31 de mayo de este año". Esta segunda fase incluye la integración ambiental de los márgenes, con la creación de sendas peatonales y/o ciclistas en ambos laterales y la adecuación de zonas verdes siguiendo las directrices del Ayuntamiento en el tramo entre Ponte da Pedra y el enlace con la autopista AP-9.

En la presentación de la moción, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, exigió al Gobierno local que se ponga "a trabajar" para que el Estado "dé una respuesta de cuándo va a finalizar" la obra actual. La propuesta también reclamaba la recuperación de la conexión ferroviaria directa por tren con Barcelona, que tras más de setenta años en funcionamiento, que dejará de operar este mes y obligará a los coruñeses a hacer trasbordo en Santiago, si bien en principio de manera provisional. "Sé que están diciendo que va a ser temporal, también iba a ser la del tren nocturno", criticó Lorenzo, añadiendo que no se recuperó. El actual Gobierno local, criticó, es "el de las pérdidas", citando el Mundial, las conexiones en tren, avión, o "muchas inversiones del estado porque no se están reclamando", y la alcaldesa, Inés Rey, "no es capaz de sacar sus proyectos adelante, no es capaz ni siquiera que ssus ocejlaes la defiendan en sus intervenciones".

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La edil y candidata a la Alcaldía del BNG, Avia Veira, defendió que "hai que axilizar as obras de Alfonso Molina", pero afirmó que hay que apostar por promover el transporte público, pues los trabajos, añadió, no pueden ser para "meter máis coches na cidade". En cuanto a la pérdida provisional de la conexión a Barcelona, indicó que "non se recuperaron todos os servicios ferrvoarios a Santiago desde a pandemia". Y, aunque su grupo apoyó la propuesta del PP, acusó al grupo de no realizar "ningún avance" en movilidad cuando ocupó la Alcaldía, con el regidor Carlos Negreira.