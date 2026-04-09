Estos son los cinco equipos internacionales que compiten por diseñar el futuro del puerto de A Coruña

El proceso de licitación del Máster Plan de Coruña Marítima continúa avanzando con la selección de los cinco equipos finalistas, elegidos entre las 14 candidaturas válidas presentadas al concurso.

La evaluación de la documentación entregada permitió establecer una clasificación conforme a los criterios objetivos fijados en el pliego, entre ellos el currículum de los equipos, la experiencia en proyectos similares y los reconocimientos profesionales de los integrantes incluidos en cada oferta.

En conjunto, los cinco finalistas agrupan a 28 empresas participantes y colaboradoras, de las que 13 cuentan con sede o con oficinas en Galicia.

Estos son los cinco elegidos

Uno de los equipos seleccionados está formado por Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) y RSHP Architects SLP. La firma española Typsa acumula experiencia en planificación, diseño y supervisión de líneas de alta velocidad y de ferrocarril convencional, tanto en España como en el extranjero, con trabajos como el diseño del metro de Riad, en Arabia Saudí. Por su parte, RSHP, el estudio internacional fundado por Richard Rogers, firma proyectos tan emblemáticos como el Centro Pompidou de París o el rascacielos The Leadenhall Building, en Londres.

Otro de los finalistas reúne al estudio madrileño de Jerónimo Junquera, West 8 urban design & landscape architecture b.v., Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L., Sener Mobility y Neutelings Riedijk Architects. Junquera ya tuvo presencia en A Coruña al participar en el concurso de Palexco. West 8, con sede en los Países Bajos, dejó su sello en actuaciones tan reconocidas como el máster plan de Madrid Río o el parque Governor’s Island, en Nueva York. Eptisa, especializada en ingeniería, ha desarrollado proyectos de agua y saneamiento en países como Rumanía o Turquía. A esta unión se suma también Sener Mobility, con más de 30 años de experiencia en transporte, así como Neutelings Riedijk Architects, estudio responsable de reformas en varios museos de los Países Bajos.

Entre los cinco aspirantes figura también el estudio de Zaha Hadid, que concurre junto a IDOM Consulting Engineering Architecture. El despacho fundado por la arquitecta angloiraquí, fallecida en 2016, está detrás de obras de proyección internacional como el centro cultural Heydar Aliyev Center de Bakú, las piscinas olímpicas de los Juegos de Londres 2012 o la Guangzhou Opera House, en China. Además, mantiene un vínculo previo con A Coruña: en 2003 ganó el concurso para la Casa de la Historia del castro de Elviña, un proyecto que finalmente nunca llegó a construirse. IDOM, por su parte, ha participado en el diseño, la estructura y la fachada del estadio del Athletic Club de Bilbao, además de en CaixaForum Zaragoza.

La cuarta candidatura seleccionada está integrada por Bjarke Ingels Group (BIG), WSP Spain y Díaz y Díaz Arquitectos. BIG, uno de los estudios de arquitectura más mediáticos del panorama internacional y con sede en Barcelona, trabajó en el proyecto del Gastronomy Open Ecosystem (GOe), el centro de investigación gastronómica del Basque Culinary Center en San Sebastián. WSP Spain, con sede en Santander e integrada en el grupo multinacional WSP, desarrolla labores de ingeniería civil y consultoría técnica en infraestructuras, desde carreteras y ferrocarriles hasta obras hidráulicas y puentes, tanto en España como en el exterior. Completa el equipo Díaz y Díaz Arquitectos, estudio gallego dirigido por Gustavo Díaz y Lucas Díaz, con oficinas en A Coruña y Madrid, y que participa en la ampliación y reorganización del Nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El quinto y último equipo finalista lo conforman Ove Arup & Partners, Batlle i Roig y 3XN Architects. Ove Arup & Partners, filial española del grupo internacional Arup, forma parte de una de las grandes ingenierías del mundo, con referencias tan destacadas como la ingeniería estructural de la Ópera de Sídney o del Centro Pompidou de París. Batlle i Roig, estudio barcelonés fundado en 1981 por Enric Batlle y Joan Roig, ha desarrollado en Galicia distintos proyectos para Inditex, entre ellos complejos de oficinas y servicios para el grupo textil. Por último, 3XN Architects, estudio danés con sede en Copenhague y fundado en 1986, ha trabajado en proyectos como la sede de Naciones Unidas.