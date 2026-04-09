La Xunta propone dar un máximo de 200.000 euros a Alvedro para captar dos rutas, un 10% del presupuesto de Turismo para vuelos

La primera propuesta de la Xunta para reforzar la competitividad de los tres aeropuertos de Galicia --A Coruña, Santiago y Vigo-- consiste en una aportación de 100.000 euros para la promoción turística en cada destino que se capte. En un principio, salvo que las circunstancias así lo consideren, el Gobierno gallego garantiza que las ayudas afectarán a un máximo de dos vuelos al año por aeropuerto, lo que situarían en un tope de seis por ejercicio en el conjunto de la Comunidad, según detalló conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras reunirse con representantes del sector turístico de Santiago.

El Gobierno gallego, que recuerda que este proceso irá de la mano de Aena, quiere que se impliquen también los tres concellos y las diputaciones.

Así, según esta propuesta, el aeropuerto de Alvedro podría recibir un máximo de 200.000 euros al año. Esto es un 10,5% del presupuesto total del Consorcio de Turismo para este año, que cuenta con una partida de 1,9 millones de euros para captar nuevas rutas. El aeródromo coruñés perdió hace unos días --por fin de contrato-- su enlace con Londres, que operaba Gatwick, y también los de Volotea a Málaga y Valencia.

Fuentes municipales critican que "la Xunta abandona a su suerte a Alvedro", ya que "plantea una limosna de 200.000 euros".

"É un cambio substancial, confiamos no modelo de Aena e queremos axudar engadindo apoio institucional. Seguro que traballando todos xuntos, seremos capaces de conseguir novos destinos", indicó Calvo, abriendo la puerta a que sea la propia Xunta la que invierta los 100.000 euros en promoción o que se canalice la aportación a los concellos a través de convenios para que sean ellos los que hagan la inversión sumando sus propias aportaciones.

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El Gobierno gallego propone aportar 100.000 euros por destino, pero solo Málaga y Valencia, que hasta ahora gestionaba Volotea, contaban con un presupuesto de 192.995 euros anuales cada uno. En el caso de Binter, A Coruña paga unos 332.750 anuales por el enlace con Gran Canaria. Además, cada contrato con la aerolínea Easyjet para conectar A Coruña con Milán y Ginebra supera los 320.000 euros al año.