La Xunta propone dar un máximo de 200.000 euros a Alvedro para captar dos rutas, un 10% del presupuesto de Turismo para vuelos
Fuentes municipales señalan que la propuesta autonómica es "una limosna" | El Consorcio reserva este año 1,9 millones para aerolíneas
La primera propuesta de la Xunta para reforzar la competitividad de los tres aeropuertos de Galicia --A Coruña, Santiago y Vigo-- consiste en una aportación de 100.000 euros para la promoción turística en cada destino que se capte. En un principio, salvo que las circunstancias así lo consideren, el Gobierno gallego garantiza que las ayudas afectarán a un máximo de dos vuelos al año por aeropuerto, lo que situarían en un tope de seis por ejercicio en el conjunto de la Comunidad, según detalló conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras reunirse con representantes del sector turístico de Santiago.
El Gobierno gallego, que recuerda que este proceso irá de la mano de Aena, quiere que se impliquen también los tres concellos y las diputaciones.
Así, según esta propuesta, el aeropuerto de Alvedro podría recibir un máximo de 200.000 euros al año. Esto es un 10,5% del presupuesto total del Consorcio de Turismo para este año, que cuenta con una partida de 1,9 millones de euros para captar nuevas rutas. El aeródromo coruñés perdió hace unos días --por fin de contrato-- su enlace con Londres, que operaba Gatwick, y también los de Volotea a Málaga y Valencia.
Fuentes municipales critican que "la Xunta abandona a su suerte a Alvedro", ya que "plantea una limosna de 200.000 euros".
"É un cambio substancial, confiamos no modelo de Aena e queremos axudar engadindo apoio institucional. Seguro que traballando todos xuntos, seremos capaces de conseguir novos destinos", indicó Calvo, abriendo la puerta a que sea la propia Xunta la que invierta los 100.000 euros en promoción o que se canalice la aportación a los concellos a través de convenios para que sean ellos los que hagan la inversión sumando sus propias aportaciones.
El Gobierno gallego propone aportar 100.000 euros por destino, pero solo Málaga y Valencia, que hasta ahora gestionaba Volotea, contaban con un presupuesto de 192.995 euros anuales cada uno. En el caso de Binter, A Coruña paga unos 332.750 anuales por el enlace con Gran Canaria. Además, cada contrato con la aerolínea Easyjet para conectar A Coruña con Milán y Ginebra supera los 320.000 euros al año.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos