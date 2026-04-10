Aspace Coruña alerta de un timo "casa a casa" para pedir dinero a favor de la entidad
Tras recibir el aviso de una vecina, la asociación denuncia el intento de estafa de un hombre que visita domicilios de A Coruña con el pretexto de recaudar fondos para la entidad
La Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de A Coruña (ASPACE Coruña) ha vuelto a recibir el aviso, a través de una vecina, de un intento de estafa que sigue vigente. Según la denuncia, se trata de un hombre mayor “con un problema en un ojo”, que, un año después, sigue visitando casas para pedir dinero a favor de la entidad y de las personas con parálisis cerebral que atiende.
“La asociación quiere denunciar este timo que no representa los valores de la entidad y muestra su repulsa hacia este tipo de prácticas utilizando el buen nombre de la asociación y la situación de vulnerabilidad de las personas que atiende para aprovecharse de la solidaridad ciudadana”, indican en un comunicado.
ASPACE Coruña, que cuenta con casi 50 años de trayectoria a favor de las personas con parálisis cerebral y sus familias, recuerda que no cuenta con personal, ni asalariado ni voluntario, que pida dinero por las casas, ya que todas las personas que colaboran lo hacen mediante una transferencia o domiciliación bancaria.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos