Aspace Coruña alerta de un timo "casa a casa" para pedir dinero a favor de la entidad

La Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral de A Coruña (ASPACE Coruña) ha vuelto a recibir el aviso, a través de una vecina, de un intento de estafa que sigue vigente. Según la denuncia, se trata de un hombre mayor “con un problema en un ojo”, que, un año después, sigue visitando casas para pedir dinero a favor de la entidad y de las personas con parálisis cerebral que atiende.

“La asociación quiere denunciar este timo que no representa los valores de la entidad y muestra su repulsa hacia este tipo de prácticas utilizando el buen nombre de la asociación y la situación de vulnerabilidad de las personas que atiende para aprovecharse de la solidaridad ciudadana”, indican en un comunicado.

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ASPACE Coruña, que cuenta con casi 50 años de trayectoria a favor de las personas con parálisis cerebral y sus familias, recuerda que no cuenta con personal, ni asalariado ni voluntario, que pida dinero por las casas, ya que todas las personas que colaboran lo hacen mediante una transferencia o domiciliación bancaria.