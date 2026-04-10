El BNG de A Coruña exige rebajar las 400 viviendas previstas en Parque de Agra: "Os propios informes dos funcionarios sinalan moitas deficiencias"

El Gobierno local de A Coruña llevó al pleno de este jueves una modificación urbanística para permitir la construcción de 400 viviendas en Parque de Agra, pero, sin los apoyos de la oposición que necesitaba para aprobarlo, pactó con el Bloque retirarla hasta el pleno de mayo y organizar una mesa de trabajo que consule a los vecinos. Este viernes, la edil nacionalista y candidata a la Alcaldía Avia Veira insistió en que, además de hablar con las asociaciones vecinales, habrá que reformar un documento con "moitas deficiencias". Entre ellas, según señalaban "os propios informes técnicos do funcionariado municipal", que lo que se puede construir en el ámbito sobrepasa lo que establece la actual Lei de Solo. "O documento terá que mudar", insistió, y, aunque no cuantificó cuánto habrá que reducir los metros que se pueden construir, ahora unos 40.000 contando todas las plantas, indicó que "en todo caso" los resultantes serán menos.

Veira señaló que desde el Bloque, "politicamente", se apuesta en política de vivienda por "mobilizar" las 20.000 viviendas vacías de A Coruña, e indicó que el planeamiento vigente reconoce unas edificabilidades "coas que non estamos de acordo", pero también admitió que "temos unha realidade sobre a que hai que operar" y no descartó totalmente la vivienda en el polígono de Agra do Orzán. Insistió, eso sí, en que el barrio precisa "unha zona verde, accesible, suficiente" para amortiguar la densidad urbanística del distrito, y que la decisión nacionalista de no apoyar el documento obligó al Gobierno local "a sentarse con nós, a sentar coa veciñanza para falar deste asunto, para rectificar ese documento".

No fue el único desencuentro entre socialistas y nacionalistas en el pleno de este jueves. El Bloque, al igual que el PP, se abstuvo en una propuesta del Ayuntamiento para unirse a una red europea de cultura, criticando la política cultural municipal del Gobierno local y señalando que no se había estudiado cómo financiar la medida. El asunto no prosperó. Y el portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera, señaló que el BNG se está planteando la "vixencia" del acuerdo de presupuestos de este año, después de que se hiciese público un déficit en las cuentas de 2025: el remanente líquido de tesorería es negativo en 9,6 millones de euros.

"Falta de transparencia"

Este viernes, Jorquera insistió en la "falta de transparencia" del Gobierno local con este asunto. Según señaló, no les informó del déficit cuando negociaban las cuentas de 2026, y se llevó al pleno sin un punto específico, entre miles de resoluciones de Gobierno y decretos de Alcaldía. "Creo que é evidente que houbo un intento de ocultación", acusó, y recordó que el BNG ya advirtió de el informe de intervención sobre el presupuesto de 2025, elaborado exclusivamente por el PSOE, ya "puña en dúbida" previsiones de ingresos. Finalmente, señala Jorquera, el año acabó con "un grande desfase entre as previsións e os ingresos finais".

Para corregirla hay tres opciones. Una es realizar recortes en las cuentas de este año, y Jorquera indicó que si el Gobierno local recorta inversiones o convenios pactados con el Bloque sería una "liña vermella" que llevaría a la ruptura del pacto. El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, afirmó en el pleno que no habría recortes en inversiones, pero los nacionalistas no consideran sus explicaciones satisfactorias. Otra sería establecer un superávit en las cuentas de 2027 para compensar el déficit de casi diez millones, pero al portavoz nacionalista también criticó esta opción, que considera pasar "a patata quente" al Gobierno local que salga de las elecciones municipales del próximo año. La tercera es asumir un crédito, sobre la que no se pronunció negativamente. Pero en todo caso, "o que ten que mover ficha é o Goberno local", explicar si tenían conocimiento del déficit cuando negociaron del BNG y proponer una solución aceptable para el Bloque. El Ejecutivo municipal "está a fallar na xestión, no grande, no mediano e no pequeno", añadió Veira.

"Uso torticero"

La alcaldesa, Inés Rey, denunció las declaraciones del Bloque como "opiniones catastrofistas", y les acusó de hacer un "uso torticero de las cifras". La regidora pidió "tranquilidad" e insistió en que "la situación financiera es positiva". El déficit, afirmó, se refleja en una liquidación que supone una "foto fija de un día", y defendió que, estructuralmente, las cuentas del Concello están saneadas. "Nuestro porcentaje de deuda es de 15,9%, tres veces menos que la que tenía el Partido Popular cuando gobernó en la ciudad", afirmó, y reivindicó que el Concello lleva seis meses cumpliendo con el plazo legal de periodo de pago a proveedores. "En la la pasada Junta de Gobierno licitamos y adjudicamos un total de 10,2 millones de euros, un Ayuntamiento que estuviera en una situación financiera de quiebra o intervenido no podría tomar esos acuerdos", insistió Rey, que consideró que el año pasado se realizaron inversiones por 48 millones.

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De cara a la oposición, Rey reclamó "que no se haga demagogia y que no se utilicen torticeramente las cifras para enviar mensajes que no son" y "confundir" a los ciudadanos. "Tanto el BNG como el Partido Popular a un año de las elecciones municipales han entrado en campaña", indicó, y practican "un elevado nivel de demagogia", con "mensajes catastrofistas". "No voy a entrar en confrontaciones preelectorales", zanjó la regidora, que se abrió a dar explicaciones al Bloque sobre las cuentas pero no se inclinó por ninguna de las tres opciones para resolver el déficit. "Cuando tengamos tomada alguna decisión, si es que hay que tomarla, será trasladada oportunamente por el área de Hacienda", remachó.