La contrarreloj de O Gran Camiño limitará el acceso a Monte Alto, Os Rosales y el paseo de A Coruña en día de colegios: estas son las alternativas

A Coruña volverá a ser punto de partida, al igual que en 2024, de la gran puebla ciclista que se celebra en la comunidad gallega, O Gran Camiño, que este año se celebrará entre los días 14 y 18 de abril. La competición internacional comenzará con una contrarreloj individual que tendrá saída y meta en la Torre de Hércules.

La prueba saldrá de la calle Doutor Vázquez Iglesias, en el aparcamiento del faro romano, y seguirá por el paseo marítimo hasta O Portiño, desde donde subirá hacia Os Rosales, barrio que atravesará antes de seguir hacia Labañou. En el Muncyt los ciclistas volverán a retomar el paseo hasta la Torre de Hércules, donde terminará la etapa al pie del monumento. En total serán 15 kilómetros por calles coruñesas.

Esta fiesta ciclista hará que luzca la ciudad en los 170 países en los que se podrá ver la retransmisión, atractiva dada que vendrán equipos del pelotón internacional de la talla de UAE Team Emirates o Visma | Lease a Bike, primer y segundo clasificados en el ránking internacional en la pasada temporada.

Trastornos en día lectivo

Sin embargo, el dispositivo de esta competición producirá una serie de trastornos para los coruñeses en un día lectivo y laborable. Con motivo de la celebración de esta contrarreloj, se establecerá un dispositivo especial de movilidad y seguridad que implicará cortes de tráfico en distintos puntos del recorrido, especialmente en el paseo marítimo y en las vías de su entorno. Esta prueba también provocará restricciones de estacionamiento desde los días previos.

Según explica el Concello, los trabajos de montaje del circuito comenzarán en la tarde del lunes 13, pero no será hasta el martes 14, a partir de las 11.00 horas, cuando se realizen los cortes de tráfico que afectan a la población. Sin embargo, no será hasta las 14.50 horas cuando empiece a correr el primer ciclista en salir. El último corredor está previsto que llegue alrededor de las 17.10 horas, por lo que se espera que a esa hora se reabra la circulación en las calles cortadas.

El Concello ha elaborado un mapa interactivo en el que pueden observarse todos los cortes de tráfico que afectarán a los coruñeses. Los han dividido en tres sectores, correspondiendo el primero al paseo marítimo y la Torre de Hércules, el segundo de Escravas a Labañou y el tercero de Os Rosales a O Portiño.

Zonas afectadas

En el primer sector los cortes afectarán principalmente al paseo marítimo, desde la rotonda de la Torre hasta el Portiño, con más de 7 km. También la calle Curros Enríquez, además de Sol, Hospital, Alta, Regidor Somoza, avenida Calvo Sotelo, avenida de La Habana y la calle Manuel Murguía.

El segundo incluye el Paseo de Ronda, la calle Mister Archer Milton Huntington, Torrente Ballester, Honduras, ronda de Outeiro entre las glorietas de Os Rosales y Labañou, la calle Manuel Azaña y la travesía de Os Rosales.

En la última de las zonas afectadas por el tráfico serán las calles Manuel Azaña, travesía de Os Rosales, calles Emilio González López, Simón Bolívar, Carmen Rodríguez-Losada Trulock, Estrada dos Fortes y Estrada do Portiño.

En la página web que ha creado el Concello se indican al detalle todas estas restricciones así como los itinerarios alternativos en caso de no poder acceder a algunas de las calles afectadas por la competición.

Os Rosales

En el barrio de Os Rosales los vecinos han comenzado a difundir un cartel con el aviso de las restricciones de circulación que conllevará O Gran Camiño en el barrio.

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