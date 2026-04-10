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Operación 'Galaxia Aimalum'

Dos detenidos en A Coruña al caer una banda itinerante especializada en robos de dispositivos móviles por toda Galicia

Actuaban en eventos muy concurridos y celebraciones populares y se les atribuyen unos 200 robos con violencia y hurtos de móviles, sobre todo de alta gama

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

Dos detenidos en A Coruña por más de 200 robos de móviles en toda Galicia.

Dos detenidos en A Coruña por más de 200 robos de móviles en toda Galicia. / Ministerio del Interior

Sandra Abad

Dos hombres han sido detenidos en A Coruña gracias a una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional en la que ha quedado desarticulado un grupo criminal de carácter itinerante, especializado en robos con violencia y hurtos de dispositivos móviles en eventos multitudinarios y celebraciones populares en toda Galicia.

Hasta el momento han sido detenidos los dos individuos a los que las autoridades considera los líderes de la estructura delictiva, a quienes se les imputan presuntos delitos de robo con violencia, hurto, daños informáticos, descubrimiento de secretos y pertenencia a grupo criminal.

Según informa el Ministerio del Interior, esta operación, denomina Galaxia Aimalum, se inició en el mes de junio de 2024, tras constatarse un incremento significativo de sustracciones de dispositivos de telefonía móvil de alta gama durante diversas festividades locales. Las investigaciones fueron llevadas a cabo de manera coordinada por el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, el Puesto Principal de Boiro y el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Lugo.

'Modus operandi'

"La organización presentaba una acusada itinerancia delictiva, desplazándose por temporadas desde sus países de origen hasta la provincia de A Coruña, donde disponían de varios inmuebles que empleaban como base logística", explican las autoridades en un comunicado en el que añaden que "desde dichos domicilios se trasladaban a los distintos eventos festivos para sustraer los terminales mediante la distracción de sus legítimos propietarios o, en caso necesario, empleando la violencia a través de agresiones físicas o tirones".

Además, tras la sustracción física de los dispositivos, el grupo aplicaba "técnicas sofisticadas de elusión de medidas de seguridad y el uso de software malicioso". Explican desde la Guardia Civil y la Policía Nacional que "mediante ingeniería social, suplantaban al servicio de soporte técnico del fabricante del terminal y remitían enlaces fraudulentos a las víctimas; de este modo, lograban obtener las credenciales de acceso a los servicios de almacenamiento en la nube, desvinculando la geolocalización de los terminales, tomando el control total de los dispositivos y bloqueando el acceso de las víctimas a su propia información personal".

Registros y detenciones

Dos detenidos en A Coruña por más de 200 robos de móviles en toda Galicia.

Dos detenidos en A Coruña por más de 200 robos de móviles en toda Galicia. / Ministerio del Interior

La operación se desarrolló de forma escalonada, en distintas fases policiales orientadas a la prevención de nuevos hechos delictivos. Uno de los líderes de la red fue detenido en la víspera del inicio de las festividades de Carnaval de 2026, mientras que el segundo responsable fue interceptado a su llegada a territorio nacional, coincidiendo con el inicio del dispositivo de seguridad de Semana Santa. Los agentes de los equipos encargados de la operación realizaron sendas entradas y registros en dos inmuebles ubicados en la ciudad de A Coruña donde los agentes lograron intervenir los siguientes efectos:

  • 12 dispositivos móviles de alta gama previamente sustraídos.
  • Diversos elementos de caracterización y disfraces empleados por los autores para pasar desapercibidos entre la multitud

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A los investigados se les imputan más de 200 delitos acaecidos entre julio de 2023 y diciembre de 2025 en más de una quincena de municipios gallegos. Interior destaca que "la actuación policial preventiva permitió reducir significativamente el número de delitos de esta naturaleza en las celebraciones posteriores a las primeras detenciones". La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones para la completa desarticulación de la red delictiva.

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