La Diputación de A Coruña impulsa una visita de 80 estudiantes al plató virtual de la Ciudad de las TIC

Más de 80 estudiantes de la Escola de Imaxe e Son, EF Business School y la Universidade da Coruña visitaron en la mañana de este viernes Coruña Estudo Inmersivo (CEI), el mayor plató virtual de España y situado en la Ciudad de las TIC de A Coruña. La Diputación coruñesa impulsó la infraestructura, y la diputada Emprego e Industria, Rosa Ana García, que acompañó a los alumnos, indicó que la visita permite a los estudiantes el «acceso directo á tecnoloxía máis avanzada», así como «experimentar o seu potencial real».

La entidad provincial acaba de conceder de manera definitiva ayudas por un valor conjunto de casi 800.000 euros a 54 ayuntamientos y agrupaciones locales coruñesas, para sufragar gastos de personal en sus oficinas de turismo en este ejercicio. Se dirigen a municipios de menos de 50.000 habitantes, y entre los beneficiados están Arteixo (con unos 15.000 euros), Betanzos (17.700), Culleredo (17.200) u Oleiros (18.500).