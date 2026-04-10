La Diputación de A Coruña impulsa una visita de 80 estudiantes al plató virtual de la Ciudad de las TIC
La entidad provincial acaba de conceder ayudas para oficinas turísticas por valor de unos 800.000 euros a decenas de ayuntamientos como Arteixo, Betanzos, Culleredo u Oleiros
Más de 80 estudiantes de la Escola de Imaxe e Son, EF Business School y la Universidade da Coruña visitaron en la mañana de este viernes Coruña Estudo Inmersivo (CEI), el mayor plató virtual de España y situado en la Ciudad de las TIC de A Coruña. La Diputación coruñesa impulsó la infraestructura, y la diputada Emprego e Industria, Rosa Ana García, que acompañó a los alumnos, indicó que la visita permite a los estudiantes el «acceso directo á tecnoloxía máis avanzada», así como «experimentar o seu potencial real».
La entidad provincial acaba de conceder de manera definitiva ayudas por un valor conjunto de casi 800.000 euros a 54 ayuntamientos y agrupaciones locales coruñesas, para sufragar gastos de personal en sus oficinas de turismo en este ejercicio. Se dirigen a municipios de menos de 50.000 habitantes, y entre los beneficiados están Arteixo (con unos 15.000 euros), Betanzos (17.700), Culleredo (17.200) u Oleiros (18.500).
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