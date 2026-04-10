El Flores Rock celebra su batalla de bandas con ocho aspirantes a formar parte del cartel de la próxima edición
El festival celebrará los días 4 y 5 de septiembre su próxima edición con "grandes formaciones que serán anunciadas próximamente"
Los ocho aspirantes a formar parte del cartel del Flores Rock, que volverá a llenar de música la plaza del Sol Naciente los días 4 y 5 de septiembre, competirán en una batalla de bandas que se celebrará el próximo 16 de mayo en el mismo lugar. Además de luchar por compartir escenario con “grandes formaciones que serán anunciadas próximamente”, el primer clasificado conseguirá una sesión de grabación de un videoclip y el segundo se llevará una experiencia en un estudio de grabación profesional. Keepers, Five Pipers, Here Comes The Pain, Baila Cuchillo, Graxa, Ewaric, Replicantes y Penitence In Darknes son los finalistas seleccionados que actuarán en directo durante 25 minutos, con un máximo de dos versiones no originales, ante un jurado compuesto por un representante del IMCE, un promotor musical de una sala de conciertos de la ciudad, un representante de un estudio de grabación, un representante de una empresa de grabación de vídeo y un experto designado por la organización.
El festival Flores Rock, organizado por la plataforma vecinal del barrio de las Flores en colaboración con el Concello, apuesta por géneros como el rock y el metal, en un proyecto "que cohesiona socialmente a la comunidad en torno a un festival que los vecinos sienten como propio”, según comentó el concejal de Cultura y Turismo Gonzalo Castro este viernes durante la presentación de la batalla de bandas. Artistas como Soziedad Alkohólica, Konflicto y Dirkschneider formaron parte de anteriores ediciones.
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