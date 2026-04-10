Herida una motociclista de 51 años en un accidente en Alfonso Molina
El siniestro provocó importantes retenciones a primera hora de esta tarde
Una motociclista ha resultado herida al verse implicada en un accidente registrado esta tarde en Alfonso Molina. La mujer, de 51 años, circulaba con su moto sobre las 14.30 horas a la altura de la calle Caballeros cuando colisionó con un turismo. Fue traslada herida leve por una ambulancia del 061 al Chuac.
Según explican desde la sala de pantallas de la Policía Local, el accidente registró importantes retenciones en la zona, ya que tuvo que ser cortado un carril. Los agentes se trasladaron al lugar para regular el tráfico, que sobre las 16.00 horas empezaba a recuperar la normalidad.
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