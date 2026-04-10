¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 10 de abril

‘La llama ebria’ llega esta tarde al Circo de Artesáns

El libro La llama ebria. Antología de mujeres poetas del surrealismo llegará esta tarde al Círculo de Artesáns en forma de presentación de la mano de la coordinadora del libro, Lurdes Martínez, y Olga Novo.

19.30 horas. Circo de Artesáns (calle San Andrés, 36)

La palabra, el cuerpo y el sonido se unen en el Fórum

Un espectáculo catalizador de experiencias que tienen que ver con la palabra, el cuerpo, el sonido y el canto llega hoy a la ciudad de la mano de Cristina Balboa, que será una especie de DJ de todo el show.

20.30 horas. Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)

La Semana do Cinema Galego trae ‘360 curvas’

‘360 curvas’, un documental de Alejandro Gándara Porteiro y Ariadna Silva Fernández que trata sobre las comunicaciones en el rural de A Fonsagrada llega hoy a la Dómus.

21.00 horas. La Domus (calle Ángel Rebollo, 91)

Rober Cagiao presenta ‘Cadena de Favores’

El escritor gallego Rober Cagiao presentará esta tarde su nuevo libro Cadena de Favores, acompañado por la librera Eva Cameán, que se encargará de moderar el acto.

19.00 horas. Lume Espazo Cultural (Fernando Macías, 3)

Recital poético de Miguel Ángel Biurrun

El poeta Miguel Ángel Biurrun prepara un recital con Versos entre mis huellas y el silencio de mis palabras, de su último libro Polvo de estrellas, de caminos, que reflexiona sobre el papel del poeta y el valor de las palabras en el mundo actual.

19.00 horas. A Tobeira de Oza (Rúa Merced, 24)

Último ‘show’ de la escuela de baile de As Pontes

La escuela municipal de danza del Concello de As Pontes ofrece su último espectáculo JOTHAM. La ciudad del Jóker, que recrea un ambiente de suspense y evoca la estética de la ciudad Gótica.

20.30 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

El show de Chares y Teresa aterriza en Afundación

Un show único donde los creadores de contenido Chares (@charesbien) y Teresa (@teresaperezactriz) abrirán las puertas a su mundo más íntimo, desvelando los secretos de su relación desde el primer día hasta hoy.

20.00 horas. Auditorio Sede Afundación (Cantón Grande, 8)

‘El mercader de las cuatro estaciones’, en la Filmoteca

El mercader de las cuatro estaciones de Händler der vier Jahreszeiten se proyectará esta tarde en la Filmoteca. La trama se centra en un chico cuya madre se niega a que se haga mecánico.

18.00 horas. Filmoteca de Galicia_(Durán Loriga, 10)

La realidad del albinismo en África, en imágenes

La ONG Beyond Suncare y la Afundación presentan la exposición Iguais baixo o sol, que pone el foco en la vida de los albinos en África.

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10.30 horas. Sede Afundación (Cantón Grande, 8)