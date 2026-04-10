La nueva sede corporativa de Hijos de Rivera en A Coruña opta a los premios Arquitectura 2026

Galicia presume de buena arquitectura. Un total de trece obras gallegas optan a los premios Arquitectura 2026 que entrega el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSAE) en la que será la quinta edición con el inicio de la segunda fase y la presentación de las 209 obras escogidas de un total de 534 propuestas presentadas que abarcan las distintas disciplinas de la arquitectura.

Una de las propuestas finalista es la construcción de la sede corporativa de Hijos de Rivera en el polígono de Agrela de A Coruña. Los arquitectos de esta obra son Pablo Gallego Picard y J. M. Gallego Jorreto.

"El jurado reconoce los valores extraordinarios que una neutra rehabilitación de una nave fabril bajo estándares de la Agenda 2030 puede llegar a ofrecer. Ejercicio de transformación de una preexistencia-abandono de carácter industrial que buscando estándares de eficiencia y cumplimiento técnico para un programa se convierte en una lección de arquitectura a través de un método de trabajo de gran abstracción", explican desde el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Nueva sede de Hijos de Rivera / LOC

"El proyecto sabe redescubrir los valores esenciales de la arquitectura, el recinto, la cubierta y el dominio extendido del programa, mediante un trabajo que se percibe como extenuante en la modulación y superposición de capas y modulaciones superpuesta que, no obstante, producen un entendimiento tanto de la planta como de la sección de enorme libertad y alegría de habitar", añaden.

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En Galicia compiten también, entre otros la Casa 2M e medio en Santiago, la rehabilitación de las carpinterías de ribeira de A Seara en Moaña, A Cormelá en Corme (Ponteceso), obras de rehabilitación en Marqués de Valadares de Vigo, el centro social de Goiáns en Carballo, la rehabilitación de una vivienda en Seaxe (Rois), la piscina de O Couto en Narón, la rehabilitación de la Casa Consistorial de Ribeira o el Centro Social Muimenta en Carballeda de Avia.