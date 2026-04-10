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El nuevo parque infantil de O Ventorrillo, el primero cubierto de A Coruña, ya está en marcha

Esta semana han comenzado las obras del área infantil, que tendrá cuatro cubiertas para jugar a resguardo

Proyecto del primer parque infantil cubierto de A Coruña, en O Ventorrillo.

Proyecto del primer parque infantil cubierto de A Coruña, en O Ventorrillo. / LOC

RAC

El futuro parque infantil de O Ventorrillo, el primero cubierto de la ciudad, ya está en marcha. Esta semana han arrancado las obras de construcción del proyecto que permitirá duplicar el espacio existente para aumentar su capacidad, que pasará de 76 a 135 usuarios.

El área infantil dispondrá de cuatro cubiertas ligeras de policarbonato para cubrir el parque y la superficie pasará de los 400 metros cuadrados actuales a los 730, según ha explicado la alcaldesa Inés Rey este viernes durante su visita a las obras.  “Los niños y niñas de A Coruña podrán jugar a resguardo de las condiciones meteorológicas en invierno y protegerse del sol en verano”, comentó.

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La obra cuenta con un presupuesto de un millón de euros e incluirá la renovación del pavimento, el equipamiento actual y nuevos juegos inclusivos y sensoriales, entre los que se sumarán dos nuevos toboganes.

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