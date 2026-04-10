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El Palacio Municipal de A Coruña alberga la entrega de licencias de venta para los más de 420 niños de Proxecto Semente

Alumnos y profesores de los centros participantes en Semente en el Palacio Municipal, con la alcaldesa en el centro de la primera fila en pie.

Alumnos y profesores de los centros participantes en Semente en el Palacio Municipal, con la alcaldesa en el centro de la primera fila en pie. / La Opinión

RAC

La alcaldesa, Inés Rey, entregó este viernes, en un acto en el Palacio Municipal, las licencias de venta para las cooperativas del Proxecto Semente, un mercado protagonizado por niños de 3º a 6º de Primaria que se celebrará el próximo 22 de mayo en los Jardines de Méndez Núñez entre las 16.30 y 20.30 horas.

En la edición de este año participan 422 alumnos de los colegios Anxo da Garda, Manuel Murguía, Hijas de Jesús, Sagrado Corazón, Eusebio da Guarda, Montegrande, Rosalía de Castro y Zalaeta. En el acto estuvieron 133 estudiantes y docentes.

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