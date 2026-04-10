El Palacio Municipal de A Coruña alberga la entrega de licencias de venta para los más de 420 niños de Proxecto Semente
La alcaldesa, Inés Rey, entregó este viernes, en un acto en el Palacio Municipal, las licencias de venta para las cooperativas del Proxecto Semente, un mercado protagonizado por niños de 3º a 6º de Primaria que se celebrará el próximo 22 de mayo en los Jardines de Méndez Núñez entre las 16.30 y 20.30 horas.
En la edición de este año participan 422 alumnos de los colegios Anxo da Garda, Manuel Murguía, Hijas de Jesús, Sagrado Corazón, Eusebio da Guarda, Montegrande, Rosalía de Castro y Zalaeta. En el acto estuvieron 133 estudiantes y docentes.
- La parada de buses interurbanos en Entrejardines, en A Coruña, se trasladará a partir del 13 de abril a otra ubicación: junto a la sede central de Correos
- Las dos torres de cooperativas que se erguirán junto al Coliseum de A Coruña: casi 200 pisos y todos ya reservados
- El 'súper' fin de semana en el deporte de A Coruña: partido del Dépor, posible ascenso del Fabril y derbi del Leyma
- Panadería Toñito expande su emporio de empanadas en Piadela con la construcción de sus nuevas instalaciones
- Un incendio en una nave de la multinacional Trison en Bergondo moviliza a bomberos comarcales, de Oleiros y de A Coruña
- La Atalaya de los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña acometerá trabajos de impermeabilización con la condición de acercarse a su estado original
- El Concello de A Coruña y la Xunta plantean que los taxis de la comarca puedan operar en todos los ayuntamientos del área sin limitaciones
- El Concello de A Coruña sanciona a la organizadora del poblado de Navidad en María Pita: 50.000 euros y tres años sin contratos