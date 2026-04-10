Patrimonio estudia y valora la mejor localización para conservar los restos hallados en Visma, en A Coruña

Distintos grabados pétreos, una cista --una tumba individual de la Edad del Bronce-- y restos de un fondo de cabaña son los hallazgos que se han descubierto en San Pedro de Visma durante las obras de urbanización. Así lo detalla la Consellería de Cultura, que informa a este diario de que "se está estudiando y valorando la mejor localización futura para garantizar su conversación".

La Xunta recuerda, además, que "las actuaciones están siendo supervisadas a pie de obra por arqueólogos".

Se trata de hallazgos singulares pues en el caso de la cista, una estructura funeraria prehistórica hecha con losas de piedra, no había constancia de ningún tipo similar en la ciudad y alrededores. Según el Concello, no se encontraron restos dentro y ya se ha procedido al traslado de las piedras.

Durante el control arqueológico, que se tuvo que intensificar tras el hallazgo de los petroglifos, se encontró un pavimento de un fondo de cabaña, es decir, restos del suelo de una vivienda prehistórica. Aunque podían variar según la época, durante el Bronce Antiguo-Medio estas construcciones solían presentar una planta circular u ovalada, con una estructura sustentada por postes de madera. Las paredes se elaboraban mediante un entramado de ramas recubierto de barro, y el techo se cubría con paja u otros materiales vegetales.

Esto puede abrir una ventana interesante: la aparición de petroglifos y restos de actividad humana en el mismo espacio.

Algunos de estos grabados pétreos se localizaron en una parcela en la que está prevista la construcción de un edificio de más de 100 viviendas. De hecho, en este nuevo polígono, se estima que se levantarán unas 3.600 pisos en una veintena de edificios.

Dos licencias concedidas

Hasta el momento, el Concello ha otorgado dos licencias para construir en San Pedro de Visma. La primera fue para el proyecto presentado por la promotora Visma Homes, que prevé invertir 16,5 millones en la parcela Z4-R12LB, con una superficie de 3.100 metros cuadrados. Está previsto que el edificio, además de viviendas, disponga de plazas de garaje, trasteros, oficinas y zonas comunes, según el plan de la promotora. Tiene tres años para completar los trabajos.

Noticias relacionadas

La otra licencia se concedió el pasado marzo, y es para levantar un piso de diez alturas que tendrá 114 viviendas. El promotor es Anjoca, de la que era presidente el recientemente fallecido Ángel Jove Capellán. El proyecto de Anjoca, en la parcela Z4-R9LB, próxima al Ágora y a la Arqueta do Frailes, presenta un edificio en forma de L con 114 viviendas, 223 plazas de garaje y 114 trasteros, además de locales comerciales. El inmueble cuenta con bajo, diez alturas y bajo cubierta. La superficie total es de 24.576 metros cuadrados.