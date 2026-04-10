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El plan más romántico del MEGA: llegan las 'cerve-citas'

El museo de Estrella Galicia anima a descubrir el amor entre cervezas y pizzas el domingo 10 de mayo

El nuevo plan 'cerve-citas' del MEGA.

El nuevo plan 'cerve-citas' del MEGA. / LOC

RAC

El MEGA estrena esta primavera su nueva propuesta de ‘cerve-citas’ para encontrar el amor. Con la premisa de dar con tu ‘match cervecero’, el plan propone descubrir el amor en el museo de la mano de Estrella Galicia y las pizzas de Napolit.

Los participantes solo tendrán que contar algo sobre sí mismos y dejar que el algoritmo haga su trabajo en busca de la persona con quien hacer el ‘match’ perfecto, mientras se disfruta de juegos y dinámicas para poder conocerse.

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Los asistentes podrán ir acompañados de un amigo o amiga para lanzarse a encontrar gente nueva, entre el ambiente más romántico, cervezas y picoteo. Los interesados en participar ya pueden inscribirse en la web Cerve-Citas. La cita será el próximo domingo 10 de mayo a las 19.30 horas.

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