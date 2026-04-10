Rey califica de "insulto" y "limosna" la propuesta de la Xunta de conceder hasta 200.000 euros para subvencionar rutas al aeropuerto de A Coruña

La primera propuesta de la Xunta para reforzar la competitividad de los tres aeropuertos gallegos es una aportación de 100.000 euros por cada destino que se capte, con un máximo de dos vuelos por año. Alvedro recibiría así, como máximo, 200.000 euros para financiar rutas, cuando el Consorcio de Turismo que depende del Concello de A Coruña cuenta con una partida de 1,9 millones de euros para captar nuevas rutas: sus convenios están caducando, y la expiración de los acuerdos para volar a Londres, Málaga y Valencia podría suponer la pérdida de 120.000 viajeros. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, calificó este viernes la propuesta de "una tomadura de pelo auténtica" y una "limosna". "La Xunta ha renunciado a liderar la política aeroportuaria gallega, ha renunciado a tener tres aeropuertos que sean competitivos, no que compitan entre sí" y renunciado "a que esos cinco millones de gallegos que van todos los años a Oporto a coger un vuelo lo puedan hacer desde Galicia".

Para la regidora, es un "insulto" que "con 15.000 millones de euros de presupuesto que tiene", el Gobierno gallego pretenda que sean los Ayuntamientos de A Coruña, Santiago y Vigo los que "financien los convenios con las aerolíneas que ellos no financian", haciendo "una especie de competición entre los tres aeropuertos" y pagar a "aquel que consiga alguna aerolínea". "Con esos planteamientos tan arcaicos, con tan poca visión de país, con tan poca visión del futuro, no vamos a salir del agujero nunca", criticó Rey, que reclamó al Gobierno gallego, que asuma el liderazgo de la planificación.

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El Concello de A Coruña, señaló, tiene que negociar con aerolíneas "para tener destinos que dan servicio a todo el norte de la provincia y todo el norte de la provincia de Lugo". "Somos los coruñeses los que estamos sufragando las conexiones aéreas, los que atraemos con nuestros impuestos viajeros a la ciudad. Y resulta que los taxis de A Coruña, que por cierto los taxistas pagan impuestos en A Coruña para tener esas aerolíneas, no pueden ir al aeropuerto a recoger a los viajeros que vienen", algo que denunció como un "sinsentido". En el pleno de este jueves, el PSOE y el BNG se pronunciaron a favor de que la Xunta coordine la política aeroportuaria, al tiempo que el PP reclamaba que fuese el Concello el que negociase rutas con aerolíneas.