¿Cuándo serán los próximos eclipses totales en A Coruña? Uno como el de 2026 no lo verán ni los nietos de nuestros nietos

A Coruña apunta al eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Un fenómeno que no se repite muy a menudo y que es difícil de presenciar. De hecho, el último vivido en la ciudad ocurrió en 1905, el 30 de agosto. "Pudo ser apreciado el contacto interno, principio de la totalidad, conforme con los cálculos, pero no así su fin, que una intempestiva nube nos impidió contemplar, ni tampoco las bandas precursoras de la sombra, borradas por otra sombra inoportuna", explicaba Luis de Ribera en El Correo Gallego tras una observación en Narón. "Un vecino del Val preguntaba 'Desta vez puido máis o sol, ¿pero que si chegaba a gañar a lúa?"'", añadía en su crónica.

Aquel eclipse pilló por poco a A Coruña. De hecho, el eclipse total se vio en la ciudad, pero no en Arteixo, puesto que la franja de totalidad atravesaba el límite entre ambos ayuntamientos. Esto no significa que en Arteixo no se tapase el sol, sino que no el astro rey no se cubriría en su totalidad, aunque para el ojo humano sería imperceptible la diferencia. En A Coruña duró un minuto y 31 segundos.

Eclipse solar total en los Cantones en 1905 / Coruña Moderna

Uno de los retos de la administración de cara a este año es gestionar la gran expectación que está produciendo en el turismo internacional el 12 de agosto. Ya pasó lo mismo en 1905. "A Península Ibérica foi un lugar privilexiado para a observación. De feito houbo misións procedentes de Francia, Reino Unido, Rusia, Holanda, Alemaña, Suíza e Estados Unidos. O principal obxectivo destas expedicións foi profundar nos estudos da coroa e cromosfera solar, as zonas máis externas da estrela", recordaba Tino Fraga en un artículo en este diario en 1916.

"A Coruña viviu unha mañá singular, o acontecemento seguiuse en diversos emprazamentos, como na Torre de Hércules, onde se situaron os funcionarios de Obras Públicas, e en xardíns, rúas do centro e dos barrios. Lugares preferentes de observación foron as zonas elevadas, como os muíños de Santa Margarida ou o monte de San Pedro, e moitos aproveitaron para facer unha pequena excursión ao campo, compartindo xantar e contemplación do fenómeno", explicaba Fraga.

Este verano, 121 años después, un nuevo eclipse total se volverá a ver desde A Coruña, y esta también será una ocasión que habrá que guardar en las retinas, puesto que será el único que se vea desde esta esquina de la Península Ibérica en 600 años.

Franja en la que podrá verse el eclipse del 12 de agosto de este año. Al sur de la línea azul no se verá en su totalidad / NASA

Un ciclo de tres eclipses

Este primer eclipse total desde hace más de un siglo en la Península Ibérica será sucedido por otro al año siguiente. El 2 de agosto de 2027 otro eclipse total pasará por España, aunque en este caso no se verá completamente desde A Coruña. La franja de totalidad en este caso pasará por el sur de España, por lo que aquí solo se verá parcialmente. De hecho, pocas serán las ciudades españolas en las que se verá completo. Capitales de provincia solo en Cádiz y Málaga, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El 26 de enero de 2028 se producirá un tercer eclipse en poco tiempo, aunque en esta ocasión anular. En este caso la franja será de sudoeste a noreste peninsular justo antes de la puesta de Sol. Sin embargo, al ser sobre el horizonte, la observación de este requerirá una excelente visibilidad en la dirección de la puesta de sol.

Una tienda indica que no tiene gafas durante el eclipse anular que se vio en A Coruña en 2005 / Víctor Echave

La NASA dispone de un visor de eclipses y ya permite distinguir qué ensombrecimientos se verán en los próximos mil años. De hecho, en todos ellos permite ver a qué zona del planeta afectarán.

Esta página web permite ver que en los siguientes años se sucederán eclipses tanto lunares como solares, pero ya de forma parcial. Sin embargo, no será hasta 2180 cuando pase el próximo eclipse solar total por la Península Ibérica, y para entonces la franja de visibilidad no cogerá Galicia, aunque por muy poco, puesto que estará cerca de Ribadeo. Con un desplazamiento a Asturias o Cantabria nuestros descendientes podrán observarlo.

Franja de visibilidad del eclipse del 17 de noviembre de 2180 / NASA

El siguiente, en 2627

Por A Coruña no volverá a coincidir un eclipse igual al de este año en 601 años. El siguiente será el 7 de mayo de 2627 a partir de las 17.15 horas y durará un minuto y 24 segundos. Los vecinos de Arteixo volverán a tener la mala suerte del eclipse de 1905 cuando sí se veía en A Coruña pero no en el concello vecino, puesto que la franja de visibilidad cogerá justo el límite municipal entre ambos ayuntamientos.

Franja de visibilidad del eclipse solar total del 7 de mayo de 2627. Al sur de la línea azul no será total / NASA

Quien llegue a esa generación, si el mundo no se ha destruido antes, incluso podrá vivir dos eclipses totales en unos pocos años. El siguiente será el 30 de octubre de 2665 y, sin embargo, atravesará A Coruña. Según la previsión de la NASA, ese eclipse solo se verá de forma total desde la península coruñesa, pero no más al sur del Ensanche coruñés. Sí que se verá mejor desde otras zonas de la comarca coruñesa o desde Ferrol. De hecho, al estar tan al límite, en la Ciudad Vieja solo se verá 23 segundos.

Línea de visiblidad del eclipse total del 30 de octubre de 2665. Al sur de la línea azul ya solo será parcial / NASA

Sin embargo, a tantos siglos vista, la propia NASA recuerda que la principal incertidumbre no es la órbita, puesto que esta se conoce bien, sino la rotación de la Tierra, lo que puede hacer que se desplacen ligeramente las bandas que se señalan sobre el mapa.

Lo que es seguro, salvo que se encuentre la fórmula de la inmortalidad, es que sin desplazarnos a otros lugares del globo terrestre, desde A Coruña no volveremos a ver nada igual. De hecho es probable que no lo vean tampoco los nietos de nuestros nietos.

Noticias relacionadas

Además, este tipo de fenómenos tampoco se dan habitualmente. En total, en el siglo XXI sobre la superficie de la Tierra solo se verán 68 eclipses así, por lo que los "cazaeclipses" tampoco lo tienen sencillo para llegar a todos los que le gustaría.