El tiempo en A Coruña: la Aemet avanza cómo viene el fin de semana del 'shock térmico'

A Coruña y en general toda Galicia atraviesan esta primera fase de la primavera dentro de una sucesión de días con tiempo cambiante que en las próximas horas dará lugar a un auténctico 'shock térmico' en la comunidad gallega. La ciudad de A Coruña no será una excepción pero previsiblemente los cambios térmicos bruscos que se esperan para este fin de semana no serán tan abruptos en el área coruñesa como en otras zonas del territorio gallego. A continuación detallamos cómo se vivirá en A Coruña este cambio de tiempo que en algunos puntos de la mitad sur de Galicia vayan a pasar, en apenas 24 horas, de máximas de 30 grados a nieve a partir de los 1.100 metros.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy y mañana refleja a la perfección ese cambio drástico que verán los coruñeses entre este viernes y el sábado: de una jornada con cero probabilidad de lluvias a un día con un 100% de concurrencia de precipitaciones, por lo menos durante la mañana del sábado; a partir del mediodía se abrirán claros. Y este cambio irá acompañado de una caída de las temperaturas. La máxima prevista hoy es de 20 grados y la de mañana, 15 grados. Meteogalicia prevé un contraste más notable: da 22 grados de máxima hoy y augura una caída de diez grados en apenas 24 horas, con una máxima que no superaría los 12 grados mañana. Y además este sábado en A Coruña vuelven las alertas en el litoral, con aviso amarillo --lo anuncia Meteogalicia-- entre las 09.00h y las 12.00h por olas de hasta 4 metros y aviso naranja a partir del mediodía por oleaje de hasta 6 metros de altura.

Del verano al invierno en 24 horas

Con estos pronósticos, parece claro que hoy será un día de tiempo estable, seco y soleado, de ambiente casi veraniego, y mañana será un día más gris y sobre todo más frío, de forma que en A Coruña cambiaremos la manga corta y las terrazas llenas por el abrigo y el paraguas en apenas 24 horas.

Para el domingo, tanto Aemet como Meteogalicia prevén una alta probabilidad de chubascos en A Coruña, con temperaturas que apenas registrarán cambios con respecto a las del sábado, ya que se esperan máximas de entre 16 y 13 grados según los pronósticos de ambos organismos.

Ese contraste entre el veranillo de hoy y el panorama casi invernal de mañana será más acusado en otras zonas de Galicia.

Así será el 'shock térmico' en Galicia

Galicia vivirá uno de los vuelcos térmicos más bruscos del año, con descensos de entre 11 y 16 grados en menos de 24 horas. Lo que el viernes será un escenario propio de julio —terrazas llenas, playas concurridas y hasta 30 grados en el valle del Miño— se transformará en un ambiente plenamente invernal el fin de semana, con nieve incluso desde los 1.100 metros el domingo y hogares que volverán a poner la calefacción. “Es un descenso de temperaturas importante, pero no es excepcional. En primavera, son habituales estas oscilaciones. Lo que sí es excepcional son las temperaturas tan altas de estos días en el mes de abril”, apunta Francisco Infante, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia (Aemet).

El mapa meteorológico gallego ilustra la variabilidad climática más cruda del mes de abril: se pasó de una anomalía positiva de +10 grados respecto a la media para esta época del año. El episodio responde a un patrón clásico de la primavera gallega: el tránsito abrupto entre una masa de aire tropical continental (cálida y seca) y una masa de aire polar marítima (fría y húmeda). Un auténtico latigazo meteorológico, aunque esta vez con una intensidad muy acusada.

Anomalía térmica

Durante las jornadas del jueves y el viernes Galicia vive una anomalía térmica positiva extrema con picos de calor. El viernes se espera el punto álgido. Ourense alcanzará los 30º y ciudades como Pontevedra y Vigo rozarán los 28-29 grados, según las previsiones de MeteoGalicia, que ayer recogía en sus redes sociales un ejemplo de esta anomalía.

Los cielos estarán despejados y se esperan vientos del sur/suroeste que impulsan los termómetros a valores de récord.

El sábado será el día del desplome. El cambio será abrupto. La entrada de una masa de aire frío y bajas presiones desde el Atlántico cortará en seco el episodio cálido. En solo 24 horas (de viernes a sábado), el mercurio se desplomará en algunas ciudades hasta 16 grados. Es el caso de Ourense, que pasará de 30º previstos para el viernes a 14 grados el sábado. Santiago pasará de 27º a 11º. Es una pérdida de 16º de potencia térmica en un solo día. En Vigo, los valores diurnos caerán de 27 grados a 11; y en A Coruña, de 22 a 12, según las previsiones de MeteoGalicia. “Se espera nubosidad y precipitaciones débiles, en el norte de A Coruña y de Ourense”, avanza el delegado de la Aemet.

El domingo se asienta la inestabilidad. Aunque las máximas recuperarán uno o dos grados respecto al sábado en algunos puntos, la sensación térmica será de frío invernal debido a la humedad y el viento del noroeste. Incluso se espera nieve en cotas de 1.100 metros. Las temperaturas nocturnas oscilarán entre los tres grados de Lugo y los cuatro de Ourense y Santiago hasta los 7º previstos en A Coruña, Vigo y Ferrol.

Este episodio deja una imagen clara: Galicia puede pasar de un escenario puramente estival a otro plenamente invernal en cuestión de horas. La comparativa de datos confirma un desplome por encima de los 13 grados, recordatorio de que la primavera gallega es, ante todo, un territorio de contrastes.

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Para el lunes se espera la entrada de otro frente, poco activo, pero que no se limitará al norte, sino que dejará nubosidad y precipitaciones débiles en toda la comunidad, según destaca el delegado de la Aemet en Galicia. Los efectos de ese frente se dejarán notar en la primera parte de la jornada del martes y, a partir de ahí, volverá a asentarse el anticiclón, con temperaturas superiores a los valores normales para esta época del año. Meteogalicia avanza que previsiblemente las altas presiones dejarán una situación atmosférica más estable a partir del miércoles y que todo apunta a que de cara al fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de abril se impondrá el tiempo seco. Más información.