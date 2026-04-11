El COAG imparte el primer curso de su Escola de Opositores con aula en A Coruña: "Un arquitecto de Arteixo no comparte temario con uno de Oleiros y hacen lo mismo. No tiene sentido"

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) cuenta ya con el primer curso de su Escola de Opositores, una iniciativa que surge para apoyar y facilitar a profesionales colegiados en el COAG su incorporación a la función pública.

El proyecto funciona como una academia propia de preparación específica en áreas concretas del sector, por ejemplo, Urbanismo y Edificación. La innovación parte de una "metodología coordinada" y un temario "maximizado", según explica la coordinadora general de contenidos de la Escola de Opositores, Rocío Lamas.

"Nos encontramos una disparidad tremenda entre administraciones. No hay criterios conjuntos ni coordinación de base. Lo que ponemos a disposición del alumnado es un programa transversal para convocatorias locales, autonómicas y de Diputación", indica Lamas.

Los 43 alumnos y alumnas de la primera edición de la Escola de Opositores asistirán a sus clases en formato online y presencial. La formación en físico se imparte cada dos semanas entre las delegaciones del COAG en A Coruña y Vigo para minimizar desplazamientos.

"É unha aposta da liña de formación do Colexio que aporta sentido práctico á preparación das probas, ademais de axudar ás administracións a finalizar con éxito os procesos selectivos", afirmó el decano del COAG, Luciano Alfaya.

Vacantes desiertas, temarios distintos

"Es una propuesta unilateral del COAG. Observamos que quedan vacantes desiertas porque cada administración cuenta con su trámite particular. Existe una carencia de estos profesionales en el sector público y eso genera problemas importantes. Cada ayuntamiento pone sus temas y sus pruebas. Un arquitecto de Arteixo no comparte temario con uno de Oleiros y hacen lo mismo. No tiene sentido. Se dificulta una preparación general para cualquier proceso", expone Lamas.

Según la coordinadora, la Escola de Opositores facilita materia orientada a "aprobar, pero con conocimiento". Los exámenes de acceso a la función pública para el cuerpo de arquitectura se dividen en bloque específico y común, es decir, textos como la Constitución o el Estatuto de Autonomía. El COAG ofrece materia para ambas ramas.

"Hemos hecho un protocolo de colaboración con la Asociación Profesional de Letrados de la Xunta de Galicia para tratar estas referencias legales. Supone algo menos del 20% del temario total. Nuestra intención es ayudar a esos arquitectos y arquitectas a completar con éxito el proceso público. Queremos ofrecer garantías", detalla Lamas.

Para la parte específica, el COAG ha contado con docentes de probada trayectoria y citados en su ámbito. Reconocidos arquitectos públicos en Galicia, como Ignacio Soto o José María Domínguez Blanco, se integran en el profesorado. "La implicación es total. Lo hemos conseguido con una buena red profesional para cada grupo temático. Además, los docentes conocen la problemática de estos procesos selectivos", señala la coordinadora.

"En las universidades está poco presente este contenido. Los planes educativos se enfocan más en nuestra disciplina desde lo conceptual. La parte legal del trabajo de un arquitecto no entra tanto en materia. Se conoce después una vez comienzas a ejercer", avisa Lamas.