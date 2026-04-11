El congresista del BNG exige mantener la conexión ferroviaria entre A Coruña y Barcelona

Las obras de reforma de la estación de trenes de San Cristóbal han llevado a cancelar de forma temporal la conexión ferroviaria entre la estación coruñesa y Barcelona, y trasladarla el enlace a Vigo. El Bloque llama al Ministerio de Transportes a "rectificar de inmediato", y su representante en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, considera que la medida es "inxusta e fondamente lesiva" para los intereses gallegos. El "único tren directo entre ambas cidades", con más de 75 años de historia, es "un servizo útil e con alta demanda", y la cancelación, para el diputado, es un "novo paso no desmantelamento das conexións ferroviarias da Galiza".

Rego, elegido por la provincia de A Coruña, considera que así se deja "sen conexión directa á cidade da Coruña e a toda a súa área de influencia, malia o peso demográfico, económico e turístico", y que los usuarios se ven obligados a realizar "diferentes transbordos" para ir a Barcelona o a otros destinos de la ruta como León, Palencia, Burgos, Logroño, Zaragoza o Tarragona. El político del BNG reclama al Estado una "rectificación inmediata" y mejora de la oferta, con un servicio diario que conecte tanto A Coruña como Vigo con Barcelona. "O reforzamento do servizo no sur non pode facerse a costa de recortar conexións na zona norte do país", insiste.

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También pide recuperar los servicios ferroviarios eliminados en la pandemia, "nomeadamente o tren nocturno a Barcelona que tiña unha grande utilidade para amplas comarcas da Galiza", y una conexión directa entre Galicia y el País Vasco. "Non é comprensíbel investir na modernización das infraestruturas ferroviarias da Coruña e, ao mesmo tempo, recortar os servizos dispoñíbeis", remacha.