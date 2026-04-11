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El congresista del BNG exige mantener la conexión ferroviaria entre A Coruña y Barcelona

Renfe canceló temporalmente la ruta por las obras de la estación de San Cristóbal, pero el Bloque exige que se rectifique "de inmediato"

El diputado Néstor Rego reclama también recuperar el servicio nocturno que se eliminó por la pandemia

El congresista del BNG Néstor Rego en el Congreso de los Diputados.

El congresista del BNG Néstor Rego en el Congreso de los Diputados. / J.J. Guillén (EFE)

RAC

Las obras de reforma de la estación de trenes de San Cristóbal han llevado a cancelar de forma temporal la conexión ferroviaria entre la estación coruñesa y Barcelona, y trasladarla el enlace a Vigo. El Bloque llama al Ministerio de Transportes a "rectificar de inmediato", y su representante en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, considera que la medida es "inxusta e fondamente lesiva" para los intereses gallegos. El "único tren directo entre ambas cidades", con más de 75 años de historia, es "un servizo útil e con alta demanda", y la cancelación, para el diputado, es un "novo paso no desmantelamento das conexións ferroviarias da Galiza".

Rego, elegido por la provincia de A Coruña, considera que así se deja "sen conexión directa á cidade da Coruña e a toda a súa área de influencia, malia o peso demográfico, económico e turístico", y que los usuarios se ven obligados a realizar "diferentes transbordos" para ir a Barcelona o a otros destinos de la ruta como León, Palencia, Burgos, Logroño, Zaragoza o Tarragona. El político del BNG reclama al Estado una "rectificación inmediata" y mejora de la oferta, con un servicio diario que conecte tanto A Coruña como Vigo con Barcelona. "O reforzamento do servizo no sur non pode facerse a costa de recortar conexións na zona norte do país", insiste.

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También pide recuperar los servicios ferroviarios eliminados en la pandemia, "nomeadamente o tren nocturno a Barcelona que tiña unha grande utilidade para amplas comarcas da Galiza", y una conexión directa entre Galicia y el País Vasco. "Non é comprensíbel investir na modernización das infraestruturas ferroviarias da Coruña e, ao mesmo tempo, recortar os servizos dispoñíbeis", remacha.

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