De Entrejardines a Correos: nueva reorganización en una parada clave de A Coruña por donde pasan 296 buses y 2.000 viajeros al día

La reforma de los Cantones, uno de los grandes proyectos en A Coruña, avanza y con ella los cambios en la zona. Uno de ellos, que afecta a la movilidad, se va a completar este lunes 13 de abril con el traslado definitivo a la calle Manuel Casás, donde se ubica la sede central de Correos, de la parada de autobús que hay en Entrejardines, una calle que se va a peatonalizar. Un total de 102 líneas metropolitanas se verán afectadas por este cambio.

Esta es una parada clave. Aunque la ubicación nueva se encuentra a apenas unos metros de la antigua --con Méndez Núñez por medio, desde la estatua de John Lennon hasta el teatro Colón-- la modificación es importante porque afecta no solo a un gran número de buses sino también de viajeros. Según datos de la Xunta, desde el año 2024, el número medio de pasajeros que subieron a un bus en este punto es de 60.211 por mes, unas 2.000 personas al día.

Al finalizar 2024, un total de 731.342 personas se subieron al bus en Entrejardines, mientras que en 2025 esa cifra aumentó hasta los 753.524. En los dos primeros meses de este año ya sumaron 80.630 pasajeros, 37.304 en eneor y 43.326 en febrero.

Más actividad en verano

Los meses que concentran más actividad son los de verano, con picos de hasta 80.205 viajeros al mes --como en julio de 2025--. También se nota el incremento de usuarios en diciembre, con 60.116 al final del año 2024.

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Teniendo en cuenta los datos del año pasado, de lunes a viernes pasan por esta parada, que a partir de lunes se muda a Correos, un total de 296 buses. Los sábados, ese número baja a los 159 mientras que domingos y festivos oscila entre los 133 y 136 buses.