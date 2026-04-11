¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 13 de abril
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Charla de Gago sobre Otero Pedraio
Dentro del ciclo Otero Pedraio, arredor de nós se celebra la conferencia Guía de Galicia de Ramón Otero Pedraio: o manual para descubrir un país, a cargo de Manuel Gago. La charla abordará la importancia de la Guía de Galicia, su primera gran obra.
20.00 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).
Un documental sobre la A Coruña de los 70
Proyección del documental Reflexos do amor escuro. Dirigido por José Antonio Jiménez, parte de un cortometraje de ficción rodado en súper 8 mm en 1977. La obra relata las vivencias de varios hombres en la ciudad. Entrada gratuita hasta completar aforo.
19.30 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1).
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