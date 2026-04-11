¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 13 de abril

Charla de Gago sobre Otero Pedraio

Dentro del ciclo Otero Pedraio, arredor de nós se celebra la conferencia Guía de Galicia de Ramón Otero Pedraio: o manual para descubrir un país, a cargo de Manuel Gago. La charla abordará la importancia de la Guía de Galicia, su primera gran obra.

20.00 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

Un documental sobre la A Coruña de los 70

Proyección del documental Reflexos do amor escuro. Dirigido por José Antonio Jiménez, parte de un cortometraje de ficción rodado en súper 8 mm en 1977. La obra relata las vivencias de varios hombres en la ciudad. Entrada gratuita hasta completar aforo.

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19.30 horas. Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1).